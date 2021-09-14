Zoom Gerçek Zamanlı Çeviri Özelliğine 12 Dil Daha Ekleyecek

Popüler video konferans hizmeti Zoom, gerçek zamanlı çeviri özelliğine 12 dil daha ekleyeceğini açıkladı. Böylece çeviri özelliğinin desteklediği dil sayısı 30'a yükselecek. Peki, çeviri özelliği için ücret talep edilecek mi? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Zoom Gerçek Zamanlı Çeviri Özelliği Hangi Dilleri Destekleyecek?

Video konferans platformu Zoom, Zoomtopia isimli etkinlik esnasında çeviri özelliği ile ilgili bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruya göre özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kullanım oranı önemli ölçüde artan hizmetin gerçek zamanlı çeviri özelliğine 12 dil daha eklenecek.

Etkinlik esnasında Zoom çalışanları, video konferans uygulaması üzerinden İngilizce konuştu. Uygulama gerçek zamanlı olarak İngilizceyi Japonca ve Çince dillerine çevirdi. Daha sonra başka bir çalışan Almanca konuştu ve uygulama kelimeleri İngilizceye çevirdi.

Söz konusu özelliğin hangi dilleri destekleyeceği henüz paylaşılmadı fakat Çince, Japonca, İngilizce, Korece ve Portekizce dillerinin yer alacağı biliniyor. Zoom, çeviri özelliği için ücret talep edip etmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla bu özelliğin ücretsiz olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Gerçek zamanlı çeviri özelliğinin desteklediği dil sayısı eklenecek 12 dil ile birlikte 30'a yükselecek. 12 dilin önümüzdeki yıl ekleneceği belirtildi. Özelliğin şu anda yalnızca İngilizce dilini desteklediğini belirtelim. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni özelliğin önümüzdeki yıl içerisinde kullanıcıların kullanımına sunulması planlanıyor.

Zoom'un yeni özelliği bir kullanıcının kullandığı ifadeleri metne dönüştürmek için yapay zeka destekli algoritmalar kullanıyor. Özellik, bu işlemin ardından metni başka bir dile dönüştürmek için makine çevirisi programlarını kullanıyor. Popüler şirket, haziran ayında gereçk zamanlı makine çevirisi yazılımı geliştiren Kites isimli şirketi satın almıştı.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video konferans hizmeti Zoom, geliştirdiği özellikler ile kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Şirketin yeni özelliği kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek.

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kullanım oranı ciddi oranda artan video konferans hizmeti Zoom'un yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.