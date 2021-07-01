Zoom Gerçek Zamanlı Çeviri İçin Yapay Zeka Şirketini Satın Aldı

Zoom, gerçek zamanlı çeviri özelliği ile iki farklı dil kullanan insanın karşısındaki kişinin dilini bilmese dahi onun ne söylediğini anlamasına yardımcı olmak için AI destekli eş zamanlı tercüme çözümleri sunmaya odaklanmış bir girişim olan Kites'ı (Karlsruhe Information Technology Solutions) satın aldı.

Zoom Gerçek Zamanlı Çeviri ile Dil Sorununa Son Verebilir

Yeni tip koronavirüs ile kullanımda büyük artış meydana gelen video konferans uygulaması, kullanıcının iletişim kurmaya çalıştığı kişinin ana dilinden farklı bir ana dile sahip olması halinde ortaya çıkan iletişim kopukluğuna son vermek adına etkili bir adım atmaya hazırlanıyor.

Salgın döneminde birbirine uzak kalan kişileri bir arada toplamayı başaran şirket, yapay zeka destekli eş zamanlı çeviri yazılımları geliştiren Kites'ı satın aldığını açıkladı. Zoom şu an eş zamanlı çeviri özelliğine zaten sahip ama bu özellik sadece İngilizce ile sınırlı. Şirket, bu satın alım ile birbirinden farklı dilleri konuşan ve birbirini anlamakta güçlük çeken konuşmacılara eş zamanlı olarak çeviri yapma olanağı tanımayı hedefliyor.

Zoom Ürün ve Mühendislik Başkanı Velchamy Sankarlingam, satın alıma dair yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Kullanıcılarımızı memnun etmenin, toplantı verimliliğini arttırmanın sürekli olarak yeni yollarını arıyoruz. Yapay zeka çeviri çözümleri, dünya genelindeki Zoom kullanıcıları için uygulamamızı geliştirmemizde kritik rol oynayacak. Dil, coğrafi konum ve diğer engeller de dahil olmak üzere sorun ne olursa olsun, iş birliğini sorunsuz hale getirmek için uyumlu misyonlarımız sayesinde Kites'ın etkileyici ekibinin Zoom'da büyük bir uyum göstereceğinden eminiz."

Dr. Waibel ve Dr. Stüker, Kites'ın dil engellerini ortadan kaldırma misyonu ile ortaya çıktığını, Zoom'a dünyanın dört bir yanındaki insanların kolaylıkla birbirleriyle iletişim kurmasını katkı sağlamadaki başarısına hayran kaldıklarını, Zoom'un Kites'ı misyonunda daha ilerilere taşımasına yardımcı olacak en iyi ortak olacağını söyledi ve şirketin bir sonraki hedefinde neler olacağını görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Zoom'un yakın bir gelecekte Almanya'da bir araştırma ve geliştirme merkezi açma gibi bir planı bulunuyor. Dr. Stüker başta olmak üzere Kites ekibinden geriye kalan herkes, Zoom'un ekibini büyütmek için yatırım yapmayı planladığı Almanya'nın Karlsruhe şehrinde kalacak. Dr. Waibel ise yapay zeka çeviri alanında tavsiyelerde bulunmak üzere araştırma ve geliştirme ekibinde yer alacak.