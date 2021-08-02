Zoom Gizlilik İhlali İçin Kullanıcılara 85 Milyon Dolar Verecek

Zoom gizlilik ihlali kapsamında kullanıcılara 85 milyon dolar vererek kendisine yönelik açılan davayı çözüme kavuşturmak istiyor. Şirket, Zoom kullanıcılarının özellikle yeni tip koronavirüs döneminde çok sık maruz kaldığı toplantı baskınlarını içeren dava için kullanıcılara küçük bir miktarda ödeme yapacak.

Zoom Gizlilik İhlali İçin Kullanıcı Başına Ne Kadar Ödeme Yapacak?

85 milyon dolarlık ödeme talebini kabul eden video konferans hizmeti sağlayıcısı Zoom; Facebook, Google ve LinkedIn ile kişisel verileri paylaşmasını ve kötü niyetli kimselerin Zoom toplantılarını üçüncü taraf bir yazılım kullanarak izinsiz dahil olmasına karşılık herhangi bir faaliyette bulunmamasını içeren davanın çözüme kavuşturulması için kullanıcılara ödeme yapmasını gerektiren talebi kabul etti.

Cumartesi günü öğleden sonra yapılan ön anlaşmanın sonuca bağlanması için San Jose'den ABD Bölge Yargıcı Lucy Koh'un onay vermesi gerekiyor. Anlaşma ile yapılan öneriye göre ücretsiz aboneliğe sahip kullanıcıların 15 dolar, ücretli aboneliğe sahip kullanıcıların ise 25$ ödeme alması isteniyor.

Zoom, toplantı sahiplerini ya da diğer katılımcılar toplantılarda üçüncü taraf uygulamalar kullandığında toplantıdakileri uyarmak ve çalışanlarına gizlilik ve veri işleme alanında özel bir eğitim vermek de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik önlemi alındığını savundu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Zoom, pazar günü yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Kullanıcılarımızın gizliliği ve güvenliği, Zoom için en önemli önceliktir ve kullanıcılarımızın bize olan güvenini oldukça ciddiye alıyoruz."

Şirket, Zoom Meetings abonelikleri ile yaklaşık 1,3 milyar dolar kazanç sağlamasına rağmen davacıların avukatları 85 milyon dolarlık anlaşmayı makul olarak değerlendirdi.

Zoom'un müşteri sayısı, COVID-19 salgınının başından itibaren çok sayıda şirketin evden çalışma modeline, okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesi ile 6 kat büyüdü. Şirketin Ocak 2020'de 10'dan fazla çalışanı olan 81.900, Nisan 2021'de ise 497.000 müşterisi vardı.

Şirketin video konferans uygulamasının kullanıcı sayısının daha fazla insanın aşılanıp ofise dönmesi ve okulların yüz yüze eğitime başlaması ile bir hayli azalabileceği düşünülüyor. Uygulamaya olan ihtiyacın azalması ve buna bağlı olarak kullanıcı sayısının azalması, şirketin kazancında gerileme meydana gelmesi ile sonuçlanabilir.