Zoom, Google ile Rekabet Etmek için Yeni Hizmetler Sunabilir

Uzaktan çalışma ve eğitim sistemine geçiş yapıldıktan hemen sonra en çok kullanılan görüntülü konuşma programlarından bir tanesi haline gelen Zoom, şimdilerde Google ve Microsoft ile rekabet için yeni özellik sunmayı düşünüyor. Zoom'a hangi yenilikler gelebilir? Ayrıntılar haberimizde.

Zoom, Mail ve Takvim Hizmeti Sunabilir

Video konferans platformu Zoom, koronavirüs salgınının getirdiği uzaktan çalışmadaki eşi görülmemiş artış nedeniyle hisse senedi fiyatının yüzde 500'den fazla artmasıyla gişe rekorları kıran bir yıl geçirdi. The Information'ın yeni bir raporuna göre, şirket işyerinde görüntülü sohbetin ötesine ve yeni bölgelere, özellikle e-posta ve takvim hizmetlerine doğru genişlemeyi düşünüyor.

Şirket halihazırda e-posta ürünü üzerinde çalışıyor ve raporda Zoom'un önümüzdeki yıl bir web e-posta hizmeti sunacağı belirtiliyor. Takvim uygulaması daha uzakta görünüyor ve geliştirmenin başlayıp başlamadığı henüz belli değil. Zoom 2021 yılında düşüş yaşayabilir. Şirketlerin yeniden ofisten çalışmaya başlaması ve koronavirüs aşılarının uygulanmaya başlaması ile birlikte Zoom kullanımında düşüşler olabileceği söylenmekte.

The Verge, Zoom ile iletişime geçtiğini ancak yanıt alamadığını bildirdi. Şirket yeni özellikler ile ilgili bir yorum yapmadı. Zoom'un yeni özellik sunarak daha fazla kullanıcı kazanabilir. Ancak koronavirüs salgını sona erdiğinde kullanıcılar kaybedilebilir.

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Zoom, basit şekilde görüntülü konuşmalara katılabileceğiniz, genellikle uzaktan eğitim sırasında kullanılan ve kullanışlı özelliklere sahip, Türkçe dil desteği sunan bir uygulama olarak ön plana çıkmakta. Şirketin gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 169 artışla 328.2 milyon dolara yükseldiği söyleniyor. Zoom yöneticileri geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda "Ücretli ve ücretsiz günlük 300 milyondan fazla kullanıcı ile zirve yaptık" cümlelerine yer vermişti. Yine Şirket tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda uygulamayı ücretsiz kullananlar için bir güvenlik önlemi alınmayacağı bilgisi paylaşılmıştı. Zoom güvenlik açıkları ile gündemde büyük yankı bulmuştu.