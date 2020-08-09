Zoom Güncellemesi İle Birlikte Eğlenceli Efektler ve Filtreler Geldi

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde video konferans uygulaması Zoom'un kullanım oranı önemli ölçüde arttı. Zoom, sahip olduğu kullanım kolaylığı, desteklenen katılımcı sayısı, ücretsiz olması, efekt ve filtreler gibi birçok özellik sunması nedeni ile dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Peki, geçtiğimiz günlerde yayımlanan Zoom güncellemesi neler sunuyor? Güncelleme ile ilgili detaylar haberimizde.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile çok sayıda şirket evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışma sistemine geçen çalışanlar, toplantıları ve ekip içi iletişimi video konferans uygulamaları üzerinden gerçekleştirdi.

Karantina döneminde insanlar, sevdikleri ile video konferans uygulamaları sayesinde görüntülü olarak iletişim kurdu. Bu sebeplerden dolayı Zoom, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Zoom, sık sık güvenlik açığı skandalları ile gündeme geldi ancak bu durum, kullanıcı sayısının azalmasına neden olmadı.

Zoom Güncellemesi Neler Sunuyor?

Zoom, son güncelleme ile birlikte eğlenceli konferans görüşmelerine odaklanıyor. Yeni eklenen komik efektler ve filterler sayesinde kullanıcıların eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Yeni eklenen filtrelerde sepya, siyah beyaz gibi filtreler bulunuyor. Filtreler, sanal arka plan seçeneklerinin yer aldığı menüde bulunuyor.

Zoom'a gelen son güncelleme yalnızca filtreler ve efektler ile sınırlı değil. Zoom, kullanıcıların video konferans esnasında daha iyi görünmesini sağlayabilmek açısından parlaklık gibi birçok ayar sunuyor. Düşük ışıkta gerçekleştirilen video konferanslarda daha iyi görünüm elde edilebilmesi için yeni bir ayar seçeneği eklendi.

Zoom'un son güncellemesinde ses konusunda da birtakım geliştirmeler mevcut. Zoom'da yer alan gürültü bastırma özelliği iyileştirildi. Kullanıcılar, gürültü bastırma özelliği kısmında düşük ve yüksek seviye seçeneklerini seçebilecek. Son olarak güncelleme ile birlikte arka planı şeffaf hale getirebilmeye olanak sağlayan reaksiyon butonları eklendi. Kullanıcılart artık hızlı ve pratik bir şekilde arka planı şeffaf hale getirebilecek.