Zoom Güvenlik Açığı Başına Para Ödeyecek!

Zoom güvenlik tedbirlerini sıkı tutacak. Video konferans uygulaması, yeni tip koronavirüs salgınıyla beraber popülaritesinin ve sorumluluklarının aynı oranda arttığının bilincinde olarak görüntülü görüşme uygulamasını kullanan kişilerin güvenliğini sağlamak, gizlilik endişelerini ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Zoom Güvenlik Tedbirlerini Bırakmamak Zorunda

Zoom, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana kullanım oranında yaşanan büyük artışın sonrasında görüntülü görüşme uygulamasının en önemli parçalarından güvenlik kriterini eskisine oranla daha çok ele alacağını belirtti. Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından yapılan uyarılar sonrasında kullanıcılara daha iyi bir gizlilik imkanı sunmayı hedefleyen video konferans uygulaması, herhangi bir veri ihlali yaşanır yaşanmaz FTC’nin bu konuda bilgilendirilme isteğini kabul etti.

Federal Ticaret Komisyonu’nun Zoom ile ilgili en büyük sorunu, görüntülü konuşma uygulamasının kullanıcıları uçtan uca şifreleme kullanımı konusunda yanlış yönlendirmede bulunmasıydı. Engadget’a göre uygulama 2016 yılına kadar kullanıcıların uçtan uca şifreleme ile güvence altında tutulduğunu söylemişti fakat uygulama aslında o zamandan beri bu şifreleme yöntemini kullanmıyordu. Şirket, kullanıcılarına uçtan uca şifreleme sunmaya çok yakın bir zamanda başladı.

Federal Ticaret Komisyonu, Zoom’un yanlış yönlendirmelerinin insanları yanlış yönlendirdiğini ve uygulama hakkındaki düşüncelerinin bundan olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Komisyon ayrıyeten şirketin Mac kullanıcılarına Temmuz 2018 güncellemesinde sunduğu ZoomOpener ile ilgili birtakım sorunlara da değindi. Komisyona göre ZoomOpener Zoom’u Mac’e kullanıcının izni alınmadan yeniden yüklemek için kullanılabiliyordu.

FTC Tüketici Koruma Bürosu Müdürü Andrew Smith, Zoom’un güvenlik standartları ile vaatlerinin uyuşmadığını belirtti ve bu son gelişmenin Zoom kullanıcılarının güvenli bir toplantı oluşturduğundan ve verilerinin koruma altında olduğundan emin olmasına yardımcı olacağını söyledi.

Zoom temsilcisi, Engadget’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kullanıcılarımızın bize duyduğu güveni önemsiyoruz. Özellikle bu benzeri görülmemiş küresel krizde onları birbiriyle bağlantılı halde tutmak için bize güvendikleri için güvenlik ve gizlilik standartlarımızı düzenli olarak iyileştiriyoruz. Platformumuzun kaydettiği ilerlemeden gurur duyuyoruz. FTC tarafından belirlenen sorunları ele aldık.”

Zoom’un Federal Ticaret Komisyonu ile yaptığı anlaşma, şirketin gelecekte güvenlik ve gizlilikle ilgili meydana gelen her bir sorun için 43.280$ para cezası ödemesine neden olacak.