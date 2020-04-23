Zoom'dan Güvenlik Endişelerine Karşı Yeni Güncelleme

Zoom video konferans uygulaması, güvenlik ve gizlilikle ilgili endişeleri gidermek amacıyla ürünün yeni bir sürümü olan 5.0 versiyonu kullanıma sundu. Yeni Zoom güncellemesi güvenlik endişelerini gidermek istiyor.

ABD'li video konferans uygulaması Zoom, kullanıcıların güvenli toplantılar yapmasına ve verilerin korunmasına olanak tanıyan yeni 5.0 sürümünün Pazartesi'den itibaren sunulacağını söyledi.

Zoom'u günde 300 milyon kişi kullanıyor

“90 günlük planımızda bu adıma ulaşmaktan gurur duyuyorum, ama bu sadece başlangıç,” şeklinde konuşan Zoom CEO'su Eric Yuan, son üç hafta içinde günlük kullanıcı sayısında yüzde 50 artışla 300 milyona ulaştıklarını aktardı.

"Müşterilerimize mutluluk sağlayarak işimizi inşa ettik. Müşterilerimize en güvenli platformu sağlama konusundaki değişmez odağımızla güvenlerini kazanacak ve onlara mutluluk getireceğiz"

Zoom 90 günde güvenlik sorunlarını bitirecek

Bu ayın başlarında “güvenlik sorunlarını tanımlamak, ele almak ve gidermek” için gereken tüm kaynakları tahsis etmek amacıyla 90 günlük bir döneme girdiklerini söyleyen Zoom, bu hedefinde ilk aşamayı tamamlamış gibi gözüküyor.

Zoom güvenlik zaafiyeti yaratıyor mu?

Uygulamanın önceki varsayılan ayarları, toplantılar için şifrelerin ayarlanmasını ve katılımcıların ekran paylaşmasına izin vermiyordu. Ayarlar ayrıca, toplantı kodlarına erişen davetsiz katılımcılar tarafından toplantıların saldırıya uğramasına yol açtı. Buna karşılık CEO Yuan, güvenlik endişesinden dolayı özür dilemişti.