Zoom Güvenlik Sorunlarını Telafi Etmek İçin Para Dağıtıyor!

Zoom, güvenlik ve gizlilik sorunları iddiası ile açılan toplu davada varılan anlaşmaya bağlı olarak belirli şartları karşılayan kullanıcılarına ödeme yapmayı kabul etti. Video konferans uygulamasını temmuz ayından önce kullananlar, Zoom'dan para kazanma hakkına sahip olabilir.

Hak talebinde bulunmaya uygun iki grup bulunuyor. Bunlardan ilkine dahil olabilmek için 30 Mart 2016 ila 30 Temmuz 2021 tarihlerinde Zoom Meetings uygulamasında abonelik satın almak gerekiyor.

İkinci gruba dahil olabilmek için de ilkinden biraz daha geniş kapsamlı olarak 30 Mart 2016 ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Zoom'u kullanmış olmak gerekiyor.

Zoom Güvenlik Sorunları Yüzünden Ne Kadar Ödeme Yapacak?

30 Mart 2016 ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Zoom aboneliği satın alan kullanıcılar, abonelik için yaptığı ödemenin yüzde 25'i ya da yüzde 15'i (isteğe bağlı özellikler hariç) için hak talebinde bulunabilecek.

Benzer şekilde 30 Mart 2016 ile 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Zoom'u indiren, açıp kullanan herkes 15 ABD doları tutarında bir talepte bulunabilir.

Bu anlaşmaya kurumsal hesaplar veya devlete bağlı hesaplar dahil edilmedi. Bu hesaplardan birine sahip olanlar, Zoom'dan hak talebinde bulunmak için karşılaması gereken kriterleri karşılamıyor.

Hak talebinde bulunacak kullanıcıların 5 Mart 2022 tarihine kadar zamanı olacak. Talepte bulunmak için talep formunu doldurup göndermek yeterli olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kaç kişinin hak talebinde bulunduğuna bağlı olarak kullanıcı başına yapılacak ödeme miktarı azalabilir ya da artabilir.

Zoom'un Müşteri Sayısı Azaldı mı?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Zoom, güvenlik ile ilgili yapmış olduğu açıklamada kullanıcıların gizliliğinin ve güvenliğinin Zoom için en önemli öncelik olduğunu, kullanıcıların Zoom'a olan güvenini oldukça ciddiye aldıklarını belirtmişti.

Zoom'un müşteri sayısı, yeni tip koronavirüsün yayılmaya başlamasından itibaren pek çok şirketin evden çalışma modeline, okulların ise uzaktan eğitim sistemine geçmesi ile 6 kat büyümüştü. Şirketin Ocak 2020'de 10'dan fazla çalışanı olan 81.900, Nisan 2021'de ise 497.000 müşterisi olmuştu.

Şirketlerin geleneksel çalışma modeline dönmeye başlaması ve okulların yüz yüze eğitime geçmesi ile aktif müşteri sayısında küçük bir azalma meydana gelse de Zoom'a olan ilgide çok büyük bir kayıp yaşandığı söylenemez.