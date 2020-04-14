Zoom Hacklendi! Kullanıcı Bilgileri Dark Web'de Satışa Çıktı

Uzaktan çalışma ve eğitim sistemine geçildikten sonra en çok kullanılan görüntülü konuşma programlarından Zoom, yeni bir skandalla karşı karşıya. Programı kullanan 500 binin üzerinde kişinin bilgileri hacker’lar tarafından satışa çıkarıldı.

Koronavirüs salgınının yoğunlaştığı Mart ayında 200 milyonu aşkın kullanıcı sayısı ile iş dünyası ve eğitimde en çok tercih edilen online video konferans programlarından Zoom, kullanıcılarına sağladığı faydadan ziyade güvenlik ve gizliliği ilişkin sorunlarla gündemde. Siber güvenlik kuruluşları arasında olan Cyble, bir hacker grubu tarafından ele geçirilen 500 binden fazla Zoom kullanıcısına ait hassas bilgileri hacker forumları ve webin karanlık tarafı da denilen dark web üzerinde yayınlamakla kalmayıp satışa çıkardı.

Ele geçirilen bilgiler arasında kullanıcıların e-posta adresleri, parolaları, güvenlik anahtarları, kişisel toplantı linkleri de yer alıyor. Bilgiler, hesap başına ortalama 0.0020 dolara satışta. Satışa sunulan hesaplar arasında Vermont Üniversitesi, Colorado Üniversitesi, Florida Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının yanı sıra Citibank, Chase gibi finans şirketlerinin Zoom hesap bilgilerinin olduğu paylaşıldı.