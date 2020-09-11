Zoom İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Özelliği Alıyor

Zoom'un kullanım oranı yeni tip koronavirüsün dünyanın dört bir yanına yayılması ile beraber büyük ölçüde arttı. Salgının dünyaya yayıldığı ilk zamanlarda özellikle eğitim ve iş amaçlı kullanılan Zoom iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği alıyor. Peki, 2FA (Çok faktörlü kimlik doğrulama) ne işe yarar? Zoom'a gelecek güvenlik özelliği etkinleştirilmeli mi? Yeni özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

Zoom İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Ne İşe Yarar?

İki faktörlü kimlik doğrulama; Instagram, Twitter ve Facebook gibi internet kullanıcıları tarafından sık sık kullanılan web sitelerinde de mevcut bir özelliktir. İnternet kullanıcılarına hesaplarını güvende tutmak için sunulan çok faktörlü kimlik doğrulama özelliği herhangi bir hesaba ekstra bir koruma katmanı daha eklemektedir. Hesabını ekstra bir güvenlik katmanı ile daha da güvenli hale getirmek isteyen internet kullanıcılarının oturum açması için bir faaliyette daha bulunması gerekiyor.

Çok faktörlü kimlik doğrulama özelliği, internet kullanıcısının oturum açarken kullanıcı adı / e-posta ve şifre gibi gerekli olan temel bilgileri girdikten sonra SMS, e-posta ve benzeri araçlarla hesaba girenin kendisinin olduğunu doğrulamasını gerektirir. Sistem, oturum açan kullanıcıya belirli bir süre verir ve oturum açmaya çalışan kişinin doğrulama aşamasından geçmesini zorunlu tutar.

Zoom'a gelecek olan çok faktörlü kimlik doğrulama özelliği Zoom'un web, masaüstü ve mobil sürümlerinde kullanılabilecek. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği etkinleştirildiğinde oturum açmak isteyen kişilere belirli bir süre verilecek, oturum açmakta olan kişi verilen süre içerisinde hesap sahibinin kendisinin olduğunu doğrulaması gerekecek. Zoom ayrıca Microsoft Authenticator, FreeOTP ve Google Authenticator gibi kimlik doğrulama uygulamaları ile çalışacak.