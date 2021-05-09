Zoom'a Gerçek Gibi Hissettiren Sanal Arka Planlar Geliyor

Zoom Immersive View nedir, Immersive View nasıl açılır? Görüntülü sohbet uygulaması Zoom tarafından devreye sokulan yeni güncelleme sayesinde gerçek gibi hissettiren toplantı görüntüleri oluşturabilirsiniz.

Zoom, görüntülü görüşmeleri biraz daha ofis toplantısı gibi hissettiren Immersive View adlı bir video arka plan özelliğini kullanıma sunuyor. Şirket geçen yıl Zoomtopia konferansında bu özelliği duyurdu, ancak şimdi toplantılara ve web seminerlerine katılan ücretsiz ve profesyonel hesaplar için mevcut.

Hiç bitmeyen Zoom görüşmelerinde karşıdaki kişilerin yüzüne bakmaktan bıktıysanız, yeni bir sanal arka plan işinize yarayabilir. Yeni özellik sayesinde meslektaşlarınız, arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz neredeyse aynı sanal alana empoze ediliyor, bu sayede yan yana oturuyormuşsunuz gibi görünüyor.

Immersive View adlı özellik, bir toplantı arka planına en fazla 25 katılımcı yerleştiriyor. Bu görünüm -sanal biçimde bile olsa- grupların bir arada hissetmesine izin veriyor.

Zoom Immersive View nasıl açılır?

Zoom Immersive View özelliği nasıl açılır diye merak ediyor olabilirsiniz. Hemen aşağıdaki adımları izleyerek bu özelliği etkinleştirebilirsiniz:

Toplantı veya web semineri sahibiyseniz, Zoom toplantısını başlatın. Sağ üst köşede, Immersive View'i etkinleştirme seçeneğini göreceksiniz. Immersive View'e tıklayın. Toplantı katılımcılarınızı dahil etmek için Zoom'un sağladığı sahnelerden birini seçin. 25 kişiye kadar olan gruplar için hazırlanmış sahnelerin yanı sıra daha küçük gruplar için de görünümler bulacaksınız. İsterseniz kendi dosyanızı da yükleyebilirsiniz. Toplantı katılımcıları artık aynı sanal arka plana yerleştirilecek ve her katılımcı ekranında bu şekilde görünecek. Toplantı sahipleri ayrıca katılımcıları bir sahnede hareket ettirebilir ve görüntülerini yeniden boyutlandırabilir.

Toplantınızın 25'ten fazla katılımcısı varsa, ekstra kişiler paylaşılan sahnenin üstünde küçük resim olarak görüntülenecek. Şimdilik toplantıları 25 kişiden fazla olacak şekilde ayarlanmasının mümkün olmadığını da hatırlatalım.

Hem iş hem de sosyalleşme için milyonlarca insanın tercih ettiği görüntülü sohbet uygulaması, salgın sırasında bir hayli popüler hale geldi. Zoom'un yükselişiyle birlikte Zoom yorgunluğu, video sohbete saatler harcama ve Zoom kaygısı gibi kavramlar da hayatımıza girdi.

COVID-19 aşıları ülke çapında yaygınlaşırken, Zoom kısa süre önce iş yerlerinin gelecekteki hibrit ofislere hazırlanmasına yardımcı olacak bir dizi özellik ekledi.