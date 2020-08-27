Zoom Kesintisi Tüm Sistemi Altüst Etti: Yanlış Zamana Denk Geldi!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Zoom kesintisi tüm sistemi mahvetmeye yetti. ABD henüz yeni yeni eğitim sisteminin açılışını yaparken böyle bir problemin karşılarına çıkması hayal kırıklığı yarattı. Hadi gelin konuyla ilgili detaylara birlikte göz atalım.

Zoom, geçtiğimiz gün 3 saatlik bir kesinti yaşadı ve bu konuyla ilgili berrak bir açıklama yapmaktan vazgeçti. Normal şartlarda 1 sn bile bağlantı kopsa şirket açıklama yapmak zorunda. Özellikle de eğitim sektörü bu konuda büyük darbe almış oldu. ABD'deki öğretmenlere göre kesinti, öğrencilerin iki dersi aksatmalarına neden oldu.

Zoom kesintisi sadece şirketin hatası değildi

Her ne kadar eğitimciler Zoom platformunu eleştirse bile yine de asıl mesele bu değildi. Aynı zamanda eğitimciler herhangi bir kesintiye hazır değildi. Bu durum kaos ortamının çok daha büyümesine neden oldu.

Bu tür kesintiler aynı zamanda bazı şirketlerde de meydana geliyor. Google Meet veya WhatsApp üzerinden de işlerine devam edebilen çalışanlar, planlamanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Eğitim camiasında yapılacak bazı planlama ve düzenlemeler hem eğitimcilerin zor durumda kalmasını engelleyecek hem de öğrencilerin derslerden geri kalmasının önüne geçecek.

Koronavirüs gibi yıkıcı bir virüsün giderek etkisini arttırması, dijital Dünyaya daha güçlü uyum sağlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu kadar yoğun bir şekilde uzaktan çalışma / eğitim gerçekleşmediği için yeni düzenlemelere ve planlamalara da ihtiyaç duyuluyor.