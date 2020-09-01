Zoom Geliriyle Listeleri Altüst Etti: Zoom'un Net Karı Yüzde 3300 Arttı

Koronavirüs pandemisiyle her sektörden kullanıcıyı kendi platformuna çeken sanal toplantı yazılımı Zoom, net gelirinin yaklaşık yüzde 3300 artırarak 185.7 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

ABD'li video konferans şirketinin karı son çeyrekte dört kattan fazla artarak 664 milyon dolara ulaşırken sadece üç ayda elde edilen bu gelir, geçen yılın tamamında elde ettiği karı gölgede bıraktı. Ayrıca Zoom, Wall Street analistlerinin beklentisinin yaklaşık 200 milyon dolar üstüne çıktı.

Bu gelirlerin haricinde Zoom yıllık gelir tahminini de yüzde 30'dan yüksek seviyeye çıkartarak 2.37 milyar dolar ile 2.39 milyar dolar arasında tuttu.

Zoom CEO'su Eric Yuan şirketin büyümesiyle ilgili "Kuruluşlar, acil iş ihtiyaçlarını karşılamaktan, herhangi bir yerde çalışma, her yerde öğrenme ve Zoom'un video öncelikli platformunda herhangi bir yere bağlanma geleceğini desteklemeye geçiyor" dedi.

Zoom artık Ford'dan daha değerli bir şirket

Son zamanlarda yatırımcılar da Zoom'u tercih ediyor. Şirketin hisse senedi fiyatı bu yıl beş kat artarak 92 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Bu rakam, General Motors ve Ford'un toplam değerinden daha fazla.

Zoom kısa sürede en erişilebilir video konferans hizmeti olarak ortaya çıktı ve günlük işlerin yoğunluğunun yanı sıra, sanal arkadaş muhabetlerinden karmaşık mahkeme duruşmalarına kadar her şey için uzaktan konuşmak isteyenlerin kullandığı bir platform haline geldi.