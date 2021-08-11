Zoom Oyun Oynama Özelliğine Kavuştu!
Zoom oyun oynama özelliği aldı. Kullanıcılar artık herhangi bir toplantı devam ederken uygulamadan ayrılmadan oyun oynayabiliyor. İşte merak edilen detaylar!
Zoom oyun oynama özelliği ile kullanıcılar artık toplantı sırasında keşfet bölümünde yer alan oyunlardan herhangi birini oynayabiliyor.
Bu adım, salgın döneminde dünyanın en çok kullanılan video konferans uygulamalarından biri haline gelen Zoom'un kullanıcıları salgın sonrasında da uygulamayı kullanmaya teşvik etmek için attığı en son adımlardan biri oldu.
Video Konferans için En İyi 5 Zoom Alternatifi
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle çoğu şirket evden çalışma sistemine geçti. Zoom video konferans programı hem kişisel hem de profesyonel kullanım için yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla birlikte iletişim halinde kalmanın oldukça popüler bir yolu haline geldi.
Zoom'da oyun ya da uygulama nasıl oynanır gibi soruların yanıtını aşağıdaki maddeleri takip ederek öğrenebilirsiniz.
Zoom Oyun Oynama Nasıl Yapılır?
- Yeni özelliklere erişmek için ilk olarak uygulamanız güncel değilse güncelleme yapın.
- Uygulamanız en son sürüme güncellendikten sonra uygulamayı açın.
- Kişiler bölümünün yanında "Uygulamalar" (Apps) bölümü yer alıyor. Bu seçeneğin üzerine tıklayın.
- Bu seçenek, kullanıcıları uygulamanın keşfet bölümüne götürür. Burada kullanıcı isterse mağazadaki herhangi bir oyunu indirebilir ancak amacı uygulama indirmekse aynı bölümde yer alan uygulamalara da göz atabilir.
- Oyunu indirdikten sonra kullanıcı indirmiş olduğu oyunu Zoom'da herhangi bir kişi veya kişilerle sesli/görüntülü görüşürken oynayabilir.
Zoom'un uygulama keşfetme bölümünde artık Colibri, Gaggle Party, Heads Up, Ask Away ve Funtivity by Hermis de dahil olmak üzere birbirinden çeşitli oyun ve uygulama bulunuyor. Kullanıcı söz konusu oyunlardan veya uygulamalardan herhangi birini uygulamadan ve doğal olarak devam eden toplantıdan ayrılmasına gerek kalmadan inceleyebilir.
Introducing Zoom Apps! ⚡ Use the apps you love, right in Zoom. Explore https://t.co/ydWFoFTJTW pic.twitter.com/0PEHR1PNNQ— Zoom (@Zoom) July 21, 2021
Mağazada ne gibi uygulamaların olduğunu merak eden kullanıcılar, uygulama mağazasında bulunan uygulamaları görüntülemek için özel olarak hazırlanan web sayfasını kullanabilir. Kullanıcılar, uygulamaları kategorilerine göre seçebilir. Örneğin sol tarafta yer alan kategori bölümünden "Games" kategorisi bulunup tıklandığında önüne mağazada ne kadar uygulama varsa o kadar seçenek çıkar.
11 Ağustos 2021 itibarıyla uygulama mağazasındaki oyunlar şunlardan oluşuyor:
- Meetings.fun
- Ask Away
- Heads Up
- Team Games
- Gaggle Party
- Funtivity by Hermis
- Werewolf with Friends
- Just Say The Word
- Drive
Zoom'da herhangi bir toplantı gerçekleştirirken uygulamadan ayrılmadan oyun oynama veya mevcut uygulamalardan herhangi birini inceleme, uygulamanın geleceği açısından oldukça umut vadediyor.
Video konferans uygulaması özellikle salgının başından itibaren dünya çapında büyük bir popülarite elde etti ancak normale dönülürken kullanıcılar artık uygulamayı eskisi gibi sık kullanmamaya başlıyor.
Uzaktan çalışma modelinden ofis ortamına dönen çalışanlar için uygulama artık gerekli olmadığından Zoom cihazlardan da yavaş yavaş siliniyor. Eğer devamı gelirse atılan bu yeni adım mevcut kullanıcıları elinde tutabilmesi için etkili olabilir.
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