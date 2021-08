Zoom Oyun Oynama Özelliğine Kavuştu!

Zoom oyun oynama özelliği ile kullanıcılar artık toplantı sırasında keşfet bölümünde yer alan oyunlardan herhangi birini oynayabiliyor.

Bu adım, salgın döneminde dünyanın en çok kullanılan video konferans uygulamalarından biri haline gelen Zoom'un kullanıcıları salgın sonrasında da uygulamayı kullanmaya teşvik etmek için attığı en son adımlardan biri oldu.

Zoom'da oyun ya da uygulama nasıl oynanır gibi soruların yanıtını aşağıdaki maddeleri takip ederek öğrenebilirsiniz.

Zoom Oyun Oynama Nasıl Yapılır?

Yeni özelliklere erişmek için ilk olarak uygulamanız güncel değilse güncelleme yapın.

Uygulamanız en son sürüme güncellendikten sonra uygulamayı açın.

Kişiler bölümünün yanında "Uygulamalar" (Apps) bölümü yer alıyor. Bu seçeneğin üzerine tıklayın.

Bu seçenek, kullanıcıları uygulamanın keşfet bölümüne götürür. Burada kullanıcı isterse mağazadaki herhangi bir oyunu indirebilir ancak amacı uygulama indirmekse aynı bölümde yer alan uygulamalara da göz atabilir.

Oyunu indirdikten sonra kullanıcı indirmiş olduğu oyunu Zoom'da herhangi bir kişi veya kişilerle sesli/görüntülü görüşürken oynayabilir.

Zoom'un uygulama keşfetme bölümünde artık Colibri, Gaggle Party, Heads Up, Ask Away ve Funtivity by Hermis de dahil olmak üzere birbirinden çeşitli oyun ve uygulama bulunuyor. Kullanıcı söz konusu oyunlardan veya uygulamalardan herhangi birini uygulamadan ve doğal olarak devam eden toplantıdan ayrılmasına gerek kalmadan inceleyebilir.

Introducing Zoom Apps! ⚡ Use the apps you love, right in Zoom. Explore https://t.co/ydWFoFTJTW pic.twitter.com/0PEHR1PNNQ — Zoom (@Zoom) July 21, 2021

Mağazada ne gibi uygulamaların olduğunu merak eden kullanıcılar, uygulama mağazasında bulunan uygulamaları görüntülemek için özel olarak hazırlanan web sayfasını kullanabilir. Kullanıcılar, uygulamaları kategorilerine göre seçebilir. Örneğin sol tarafta yer alan kategori bölümünden "Games" kategorisi bulunup tıklandığında önüne mağazada ne kadar uygulama varsa o kadar seçenek çıkar.

11 Ağustos 2021 itibarıyla uygulama mağazasındaki oyunlar şunlardan oluşuyor:

Meetings.fun

Ask Away

Heads Up

Team Games

Gaggle Party

Funtivity by Hermis

Werewolf with Friends

Just Say The Word

Drive

Zoom'da herhangi bir toplantı gerçekleştirirken uygulamadan ayrılmadan oyun oynama veya mevcut uygulamalardan herhangi birini inceleme, uygulamanın geleceği açısından oldukça umut vadediyor.

Video konferans uygulaması özellikle salgının başından itibaren dünya çapında büyük bir popülarite elde etti ancak normale dönülürken kullanıcılar artık uygulamayı eskisi gibi sık kullanmamaya başlıyor.

Uzaktan çalışma modelinden ofis ortamına dönen çalışanlar için uygulama artık gerekli olmadığından Zoom cihazlardan da yavaş yavaş siliniyor. Eğer devamı gelirse atılan bu yeni adım mevcut kullanıcıları elinde tutabilmesi için etkili olabilir.