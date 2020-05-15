Zoom Rakibi Facebook Messenger Rooms Kullanıma Açıldı

Facebook’un Zoom’a rakip uygulaması Messenger Rooms, Nisan ayında duyurulmuştu. Zaman sınırı olmaksızın 50 kişinin katılıp görüntülü konuşabildiği ücretsiz uygulama Messenger Rooms, bugün global olarak açıldı.

Zoom'a Yeni Alternatif: Messenger Rooms

Koronavirüs salgını süresince milyonlarca yeni ev ve iş kullanıcısı kazanan video konferans programı Zoom’un yeni bir rakibi daha var. Çoğu insanın kurumsal video konferans aracı olarak bildiği uygulamayı giderek daha fazla insan kullanıyor. Zoom’un her gün milyonlarca aktif kullanıcısı olması Facebook’u harekete geçirdi ve Messenger Rooms adında ücretsiz görüntülü konuşma uygulamasını devreye aldılar.

Facebook Messenger Rooms Nasıl Kullanılır?

Yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı bu zorlu dönemde insanların arkadaşları ve aileleriyle rahatça görüşebilmelerini sağlamak adına çıkarılan Facebook Messenger Rooms, 50 kişiye kadar katılımı destekliyor. Zoom’da olduğu gibi ev/misafir sistemi var. Kullanıcılar Messenger veya Facebook’dan oda kurup görüntülü görüşme yapacakları kişileri davet ediyor. Davetliler Facebook hesabı olmasa bile odaya girip konuşmaya dahil olabiliyor. Kişiler, odaları kendi duvarlarından, gruplardan veya etkinlik olarak paylaşabiliyor. Odaya kimlerin katılacağını seçebiliyor, kişileri odadan çıkarabiliyor, başka kimsenin katılmaması için kilitleyebiliyor. Konuşma odası Facebook (sadece Kuzey Amerika) ve Messenger (global) mobil uygulama veya Messenger Masaüstü uygulamasından açılabiliyor.

Facebook Messenger Rooms İndir

Facebook Messenger Rooms'un ayrı bir uygulama olmadığını hatırlatalım. Zoom'a alternatif arayanlar için, Facebook ve Messenger mobil/masaüstü uygulama linklerini paylaşıyoruz: