Zoom'a Sanal Kahve Kokusu ve Sanal Tokalaşma Geliyor

Zoom sanal kahve kokusu ve sanal tokalaşma dönemi başlıyor. Koronavirüs pandemisiyle yeni bir dünya düzenine girildiğini belirten Zoom, önümüzdeki dönemde toplantıları daha gerçekçi hale getirecek adımlar atıyor.

Zoom CEO'su, önümüzdeki dönemde kullanıcılarının fiziksel el sıkışma hissiyatını ve kahve kokusunu deneyimleyebileceklerini iddia etti. Web Zirvesi Konferansı'nda konuşan Zoom kurucusu ve CEO'su Eric Yuan, sanal teknolojinin, toplantıların fiziksel yönlerini ev rahatlığında sunabileceğini söylüyor.

Zoom sanal kahve kokusu ve sanal tokalaşma dönemi başlıyor

Pandeminin azalmasından sonra çoğu çalışanın evden çalışmaya devam edeceğini tahmin eden Yuan, eski el sıkışma ve sabah kahvesi geleneklerini özleyeceğimizi pek düşünmüyor. "Dünya hibrit bir işyeri olacak ve kabul edelim ki kucaklamak zorunda olduğumuz dünya bu" diyor ve COVID-19'un yeni dünya düzenini kurmada 'işe yaradığını' da sözlerine ekliyor.

Bildiğiniz üzere salgın nedeniyle pek çok çalışan ofisinden uzak kaldı ve bu, Zoom gelirlerinin 2020'de fırlamasına yol açtı. CEO Yuan bile bir günde 19 toplantıya katlandığını ve 'Zoom yorgunluğunu' yaşadığını kabul ediyor.

Zoom ayrıca potansiyel olarak gizli toplantılara da ev sahipliği yaptığı için güvenlik sorunlarına uyum sağlamaları gerektiğine ve bu konuda olabildiğince çabuk gelişmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Mümkün olduğunca çabuk gelişmemiz gerekiyordu" ifadelerine yer veren CEO Yuan, güvenlik konusunda önemli adımlar attıklarını ve rakipleriyle olan farkları kapatmayı başardıklarını dile getiriyor.

Zoom'un Nisan 2019'da New York borsasında halka açılmasının büyük bir hayal olduğunu belirten Zoom kurucusu, ikonik zili çalmanın ömür boyu süren bir hayal olduğunu itiraf etti.

Zoom kurucusu, 18 milyar doları aşan tahmini kişisel servetine rağmen hayatının değişmediğine inanıyor. "Kendime, aileme, çalışma veya oyun oynama şeklime bakıyorum ve hiçbir şeyin değişmediğini düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Zoom hala Zoom, ben ise hala aynı Eric'im. Daha fazla saat çalışıyorum ama bundan zevk alıyorum."