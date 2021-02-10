Zoom'da Düzenlenen Sanal Mahkemede Kedi Avukat Vakası! (Video)

Video konferans uygulaması Zoom üzerinden gerçekleştirilen bir sanal mahkemeye avukatın kedi filtresi ile katılması şaşkınlık yarattı. Avukatın kendisinin orada olduğunu ve kedi olmadığını kanıtlaması gerekti.

Sanal Mahkemeye Katılan Avukat Kedi Filtresini Açık Unuttu

Yeni tip koronavirüsle birlikte kullanım oranında da önemli bir artış meydana gelen video konferans uygulaması Zoom, kullanıcılara özellikle pandemi boyunca iletişimde kalmak istedikleri insanlar ile sürekli olarak görüntülü veya sesli görüşmesine yardımcı olmak için her gün kullanılan uygulamalardan biri haline geldi.

Uygulama, kullanıcılarını video konferans uygulamasını kullanmaya devam etmek için birbirinden çeşitli özellikler almaya devam ediyor. Bu özelliklerden bir tanesi de çevrim içi olarak düzenlenen bir mahkemeye katılan avukatın kullandığı filtre oldu. Bu filtreler daha çok ailelerin veya arkadaşlar tarafından başlatılan oturumlarda kullanılabilecek eğlenceli filtrelerden oluşuyor.

Kullanıcılar, Zoom filtrelerini kullanarak televizyon filtresi, emoji filtresi, arka planı değiştirmeye yardımcı olan filtreler gibi birbirinden çeşitli filtreleri kullanabiliyor. Bazıları görüntüsünü siyah beyaz hale getirirken bazıları görüntüsünü daha renkli bir hale getirecek filtre tercih edebiliyor.

Teksas'ta gerçekleşen bir çevrim içi mahkemeye katılan avukatın kullandığı filtre yukarıdakilerden daha farklı bir filtre oldu. Avukat, kedi filtresi ile toplantıya katılarak mahkemede yargıcın şaşırmasına sebebiyet verdi.

Teksas'taki 394. Bölge Mahkemesinden Yargıç Roy B. Ferguson, online (çevrim içi) olarak düzenlenen mahkemeye katılan Avukat Rod Ponton'dan Zoom ayarlarından filtreyi kaldırmasını istedi. Salı günü yaşanan aksilik YouTube üzerinden yayımlandı.

Yargıcın avukatın kendisinden dediklerini duyup duymadığını onaylamasını istemesinin üzerinden Avukat Ponton, "Buradayım, canlı yayındayım. Ben kedi değilim" şeklinde cevap verdi. Ponton daha sonra düzenlenen online mahkemede yanlışlıkla bir kedi filtresi kullandığını kabul etti.

Ponton'un Zoom'da gerçekleştirilen çevrim içi mahkeme duruşmasında başına gelenlere benzer olaylar, COVID-19 koşulları hayatımızı bu şekilde etkilediği sürece kendisi muhtemelen birkaç kez daha tekrarlayacaktır fakat bu olayın bu zamana kadar meydana gelen en komik aksiliklerden bir tanesi olduğunu kabullenmek gerekiyor.

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