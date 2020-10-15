Zoom, haziran ayında aldığı gizlilik ile ilgili yoğun şikayetlerin sonrasında anlık mesajlaşma uygulamasına WhatsApp Messenger'da da yer alan bir özelliğin getirileceğini duyurdu. Yeni tip koronavirüs ile büyük bir başarının altına imza atan video konferans uygulaması Zoom uçtan uca şifreleme özelliği kazanıyor. Peki, görüntülü görüşme uygulamasına getirileceği duyurulan yeni özellik tam olarak ne zaman gelecek? İşte görüntülü konuşma uygulamasına gelecek özellik ile ilgili tüm ayrıntılar!

Zoom Uçtan Uca Şifreleme Özelliği Alıyor

Zoom'da gerçekleştirilen toplantılar daha önceden AES 256-bit şifreleme sistemi ile koruma altında tutuluyordu. Görüntülü görüşme sırasında yazılı, sesli ve görüntülü sohbetlerin tamamı üçüncü tarafların gözetimine karşı güvenli bir şekilde saklı tutuluyordu ancak bilgisayar korsanlarının hizmeti kullanan kişilerin katıldığı sohbetleri anbean takip etmek için söz konusu güvenlik katmanını atlaması mümkündü.

Şirket mayıs ayında uçtan uca şifreleme sistemi geliştirmek için Keybase.io (internet kullanıcılarının kimliğini gizli tutmak için kullanılan uçtan uca şifreli bir sohbet ve bulut depolama sistemi) isimli hizmeti satın aldı. Şirket atmış olduğu bu adımla birlikte internet kullanıcılarını video konferans uygulamasında gerçekleştirilen sohbet sırasında eski şifreleme sistemine kıyasla çok daha güvende tutacak bir sistem getirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en popüler görüntülü görüşme uygulamalarından Zoom uçtan uca şifreleme seçeneğinin varsayılan olarak açık olmayacağını ifade etti. Zoom tarafından yapılan açıklamaya göre bu özelliğin kullanılabilmesi için öncelikle toplantı kurucusunun veya toplantıda yetkili olan kişiler tarafından etkin bir hale getirilmesi gerekecek. Buna ek olarak özelliğin toplantıya katılacak olan kişiler tarafından da açılması zorunlu olacak. Uçtan uca şifrelenmiş bir toplantının sol üst köşesinde yeşil bir simge alacak.

Ücretsiz kullanıcıların bu özelliği kullanması için öncelikle telefonuna SMS aracılığı ile gönderilen kodu kullanarak iki faktörlü kimlik doğrulamasını tamamlamaya ihtiyacı olacak. Görüntülü görüşme uygulaması uçtan uca şifreleme ile ek bir güvenlik katmanı daha eklerken kullanıcılara bazı kısıtlamalar da uygulayacak. Zoom uçtan uca şifreleme sistemi ile birlikte katılımcı sayısını da sınırlı tutacak.

Uçtan uca şifrelenmemiş işletme ile ilgili toplantılar 1000 katılımcı kapasiteye sahip olurken uçtan uca şifrelenmiş işletme ile ilgili toplantılar 200 ile sınırlı olacak. Zoom, internet kullanıcılarından özelliğe ilişkin geri bildirim almak için özelliğin 30 gün boyunca beta aşamasında olacağını söyledi. Şirket daha iyi bir gizlilik imkanı sunmak için uçtan uca şifrelemenin planlanan dört aşamadan ikinci aşamasını uygulamaya geçirmeyi amaçlıyor.