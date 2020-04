New York'ta Zoom Uygulaması ile Evlilik Mümkün

New York Valisi Andrew Cuomo'nun yardımcısı Melissa DeRosa'nın gerçekleştirdiği açıklamaya göre, New York vatandaşları, bugün itibariyle Zoom uygulaması üzerinden resmi olarak evlenebiliyor. DeRosa, evlendirme memurlarının görüntülü görüşme uygulaması Zoom üzerinden kişileri evlendirebilmelerine izin veren ve kişilerin evlilik cüzdanlarını uzaktan almalarına imkan tanıyan bir yönergeyi imzaladıklarını belirtti.

Koronavirüsü salgınına karşı alınan önlemlerin gecikmiş olduğuna dair eleştirilere maruz kalan New York Valisi Andrew Cuomo, uzaktan evliliğe izin verilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, kişilerin Zoom gibi görüntülü görüşme uygulamalarını kullanarak evliliklerini gerçekleştirebileceğini, sadece Evet ya da Hayır demeleri gerektiğini belirtti.

Koronavirüs ile mücadelede sosyal mesafenin önemi uzmanlar tarafından sürekli vurgulanıyor. Bu nedenle törenler, kutlamalar iptal edilmek durumunda kalıyor. New York Valisi, iptal edilen evlilik törenlerine, görüntülü görüşme programları üzerinden evliliğe izin vererek çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Sosyal mesafenin korunması nedeniyle kişilerin hayatlarında büyük kısıtlamalar oluyor ve hükümetler her geçen gün bu kısıtlamaları azaltmak için farklı uygulamaları aktif hale getiriyor. New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüsü salgını nedeniyle iptal edilen evlilik törenlerinin gerçekleştirilebilmesi için uzaktan görüntülü görüşmeyi mümkün kılan uygulamaların kullanılabileceğine dair yönergeyi imzaladıklarını Twitter hesabından da paylaştı. Tören gerçekleştirilmeden çiftlerin başvurması halinde de evlilik memurlarının gerekli işlemleri gerçekleştirecekleri belirtildi.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.