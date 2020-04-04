Zoom Yeni Gizlilik ve Güvenlik Önlemleri Ekledi

Zoom yeni gizlilik ve güvenlik önlemleri Kullanıcıların raporladığı gizlilik ve güvenlik sorunlarıyla ilgili Zoom CEO'su Eric Yuan, sitenin bloğunda yayınlamış olduğu yazıda kullanıcılardan özür dileyerek sorunların en kısa sürede giderilmesi için çalıştıklarını belirtmişti.

Çalışmalar sonucunda Zoom yeni gizlilik ve güvenlik önlemlerini aktif hale getirdi. Kullanıcıların konferansları sabote etmelerini, uygunsuz içerik paylaşımlarını önlemek amacıyla konferans görüşmeleri için gerekli olan şifreler ve bekleme pencereleri varsayılan olarak açılacak.

Zoom Yeni Gizlilik ve Güvenlik Önlemleri ile Zoom Daha Güvenli

Zoom uygulaması kullanımı teşvik etmek amacıyla konferanslara katılım sürecinde gerçek bir filtreleme uygulamıyordu. 5 Nisan itibariyle aktif olacağı söylenen yeni gizlilik ve güvenlik önlemleriyle filtreleme özelliği arttırılmış olacak.

Anlık toplantı katılımları için şifreler varsayılan olarak açılıyordu, 5 Nisan itibariyle aktif olacağı söylenen özellikle birlikte daha önce planlanan toplantılara katılım için de şifreler varsayılan olarak açılacak.

Zoom, yeni özelliklerin yer aldığı bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan videoda katılımcıların toplantıya giriş yaptıktan sonra bekleme odasında bekletileceği, gerçek görüşme odasına görüşme sahibi tarafından alınabilecekleri belirtiliyor.