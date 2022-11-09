Zoom, Yeni Özellikleriyle Dikkat Çekti: Yapay Zeka Destekli Sohbet Robotu Bile Var!

Zoom, her sene düzenlediği Zoomtopia etkinliğinde en yeni iş özelliklerini duyurdu. Microsoft ve Google'a rakip olmaya hazırlanan uygulama, Mail ve Calendar (Takvim) özellikleri getirmeye başlıyor.

Şu an beta sürümü olarak kullanıma açılan Outlook benzeri Mail ve Takvim özellikleri; Team Chat, Whiteboard, Phone ve Meetings gibi araçların bulunduğu yeni birleşik Zoom One arayüzüne dahil olacak.

Pazardaki Yerini Genişletiyor

Son dönemde birçok uygulamanın getirdiği yeniliklerin ardından kervana Zoom da katılmış oldu. Asıl kullanım amacını genişletmeye başlayan uygulama; yakın zamanda Team Chat özelliğini kullanıma açarak Slack ve Microsoft Teams'e rakip olmuştu. Şu an ise anlık iletişim, video ve e-posta içeren bir iş çözümü ile rekabet alanını daha da genişletiyor.

Yeni getireceği ve şu an beta sürümünün test edildiği özellikleri ile Zoom'un ağırlıklı olarak Microsoft 365'i rakip olarak gördüğünü söylemek mümkün. Çünkü hazırladığı mail sisteminde şirketlerin mevcut e-posta hizmetlerini bağlamalarına izin verecek. Eğer şirketlerin BT departmanı yoksa onlar için barındırma hizmetlerini de sunacağını belirtiyor.

Zoom artık Mail ve Calendar hizmetleri sayesinde kullanıcılar tarafından Google Workspace ve Microsoft 365 alternatifi olarak değerlendirilebilecek. Konuya ilişkin bir blog yazısında ürün müdürü Joseph Chong şöyle diyor: “Zoom Posta ve Takvim Hizmetleri (beta), özellikle e-posta gizliliğine değer veren küçük ve orta ölçekli işletme müşterilerini hedefliyor.” Aynı zamanda Zoom Mail Service kullanıcıları için bu özelliğin uçtan uca şifrelemeye sahip olacağını da ekliyor.

Zoom'a Gelecek Tüm Yenilikler

Birkaç yeni özelliğini daha etkinlikte duyuran Zoom, aynı şirketteki ekip üyelerinin kameralarını sanal bir ortak çalışma alanında tutarak ''yüz yüze çalışmanın akıcı etkileşimlerini yaşatmaya'' çalışan bir özellik getirecek. Zoom Spots olarak adlandırılan özellik de 2023 yılının ilk yarısında kullanıma açılacak.

Buna ek olarak müşteri sorunlarını çözebilmekle birlikte gerçek müşteri temsilcilerinin yaptığı çağrı hacmini düşürmeye yardımcı olan Zoom Virtual Agent adında yeni bir yapay zeka destekli sohbet robotu tanıtıldı. Zoom'un bu hizmetinin de 2023'te geleceği açıklandı.

Göründüğü üzere hemen hemen her alanda güçlü ve büyük adımlar atarak pazardaki yerini genişleten Zoom, belki de birçok işletmenin yöneleceği bir uygulama olacak. Zaten pandemi sürecinde popülerliği artan uygulamaya dair herkes bilgi sahibi olduğu ve deneyimlediği için yabancılık çekmeden adapte olunabilecek.