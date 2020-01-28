Zorlu Şartlarda Çalışanlar Hangi Telefonu Almalı?

Panasonic, zorlu şartlar çalışanların hangi telefon modellerini tercih etmeleri gerektiğine dair açıklamalar yaptı. Mobil çalışan olarak adlandırdıkları ve zorlu doğa koşullarında çalışan kişilerle anketler yaptıklarını söyleyen şirket, elde ettiği sonuçları paylaştı.

Dünyadaki bütün mobil çalışanların isteklerini aynı anda karşılayabilecek bir modelin olmadığını aktaran Panasonic, önemli detaylar aktardı. Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer, “Zorlayıcı doğal koşullarda görev yapan farklı mobil çalışanlar var. Bu mobil çalışanlara yardım etmenin yolu da görevlerini daha hızlı yapmalarına yardımcı olacak ergonomik ve fonksiyonel tasarıma sahip olan ve ihtiyaçlarını karşılayan mobil bilişim cihazları oluşturmaktan geçiyor” dedi.

Zorlu şartlarda çalışanların alması gereken telefonlar

Zorlu doğa şartlarında çalışanların telefon alırken, güvenilir markalar seçmeleri, entegre uygulamalara önem vermeleri, ekran teknolojilerini önemsemeleri ve tasarımlarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Panasonic bu durumun detaylarını ise hemen aşağıdaki gibi sıraladı.

Güvenilir markalar

Panasonic, akıllı telefon sektöründe hata oranının yüzde 18 seviyesinde olduğunu hatırlatırken, güvenilir markaların önemine dikkat çekildi. Daha az hatalı telefon üreten markalara yönenilmesi gerektiği aktarılırken, yeni telefon almanın maliyeti hatırlatıldı.

Telefonla birlikte gelen uygulamalar

Barkod okuyucular ve termal kameralar gibi entegre uygulamalar, mobil çalışanların üretkenliğini artırabiliyor.

Gün ışığında görülebilen ekranlar

Parlak güneş ışığında bile okunabilen ekranlar gibi doğru ekran seçimleriyle okuma süresi yüzde 25'e kadar azaltılabiliyor.

Tasarım

Uzman tasarımlar da üretkenliği artırıyor. Mesela cihazın iki tarafında da bulunan tarayıcı aktifleştirme tuşları, verimliliği yüzde 13'e kadar artırabiliyor.

Kaempfer, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu araştırma, mobil cihaz alıcılarının gerekli ergonomiyi, tasarımı, fonksiyonu göz önünde bulundurmalarına ve mobil çalışanlarıyla uyum içinde çalışacak bir cihaz sunmalarına yardımcı oluyor. Kullanması kolay, hızlı, etkili ve uzun süre çalışabilen bir cihaz sayesinde çalışanlar, düşünmek, inovasyon yapmak, öğrenmek, eğitim almak, yaratmak veya ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmek gibi onlar için önemli olan şeylere daha fazla odaklanmalarını sağlayacak özgürlük sunuyor.