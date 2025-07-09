Türkiye'de Zorunlu Okul Devri Kapanıyor! İşte Yeni Eğitim Modeli

Yapılan saha araştırmaları, ülkemizde uygulanan 4+4+4 zorunlu eğitim modelinin yeterli olmadığını gösteriyor. Kamuoyu yoklamasına göre öğretmenler ve yöneticilerin neredeyse tamamı, öğrencilerin ise büyük çoğunluğu sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyor. Özellikle lise son sınıf kademesinin, öğrencileri üniversite hayatına yeterince hazırlamadığı düşünülüyor.

Ülke genelinde 36 binden fazla katılımcı bu konuda görüşlerini bildirdi. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.

2 Yıl İsteğe Bağlı Eğitim Modeli Gündemde

Ali Yalçın'ın açıklamasına göre sadece halk değil, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da benzer bir değerlendirme yaptı ve sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya katılanlardan;

Yöneticilerin %97,1'i

Öğretmenlerin %93,8'i

Velilerin %78,8'i

Öğrencilerin %78,5'i

sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyor.

Özellikle lise son sınıfta derslerin çoğunlukla boş geçmesi sebebiyle okuldaki devamlılığın özünü kaybettiğine dair düşünceler de bu anketin dikkat çeken sonuçları arasındaydı. Katılımcıların %83,6'sı böyle düşünüyor. Bu durumun önüne geçmek için ise 4 senelik lise eğitimi sisteminde 2+2 ve 3+1 modeline geçilmesi gerektiği vurgulanıyor. 2+2 sistemde 2 yıl isteğe bağlı oluyor. 3+1 sistemde ise 1 yıl isteğe bağlı. Lisenin 4 yıl zorunlu olması gerektiğine inanan grup ise %10'un altındaydı.

Sizce eğitim sistemi hangi yönde evrilmeli? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında tartışabilirsiniz.