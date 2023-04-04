Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenlemeler Yapıldı!

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle trafik sigortalarındaki hasar ve hasarsızlık oranlarında indirim uygulaması getirildi.

Hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eş değerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi durumunda %20'ye kadar indirim uygulanabilecek. Elektrikli araçlar için zorunlu trafik sigortası priminde %10 indirim uygulanabilecek.

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta %5 artırımlı olarak güncellenecek. Aylık tavan fiyat artışı ise Mayıs ayından itibaren %2 olacak. Önceki düzenlemede ise aylık artış %4,75 olarak uygulanmaktaydı.

Hasar ve Hasarsızlık Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Kararda ayrıca hasar ve hasarsızlık indirim oranları da değiştirildi. Hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7'den 9'a yükseltildi ve en yüksek hasarsızlık indirimi %50'ye kadar yapılabilecek ancak hasar nedeniyle prim artırım oranı %200'e kadar çıkabilecek.

Tabloya eklenen 0 basamağında prim artırım oranı %200, 8. basamakta ise hasarsızlık prim oranı %50 olarak belirlendi. En az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan sigortalılara bir tazminat ödenmemesi hâlinde 8. basamakta yer alan indirim uygulanacak.