ZTE, 32MP Ön Kameralı Yeni Akıllı Telefonu Blade V10'u Tanıttı

Çinli teknoloji şirketi ZTE, yeni akıllı telefonu Blade V10’u Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da görücüye çıkardı. Su damlası şeklinde küçük bir çentiğe sahip olan cihaz, 32MP çözünürlükteki selfie kamerasıyla öne çıkıyor.

ZTE Blade V10’un en dikkat çeken özelliği kesinlikle ön tarafındaki selfie kamerası. Cihazın 32MP çözünürlüğe sahip olan kamerası, Akıllı Selfie ve Sahne Tanıma özellikleriyle destekleniyor. Daha önce pek çok telefonda gördüğümüz bu özellik, fotoğrafların görüntü kalitesini iyileştirmek için otomatik ayarlama yapıyor.

Blade V10, Full HD + çözünürlükte 6.39 inç bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Su damlası şeklindeki çentikli tasarımı sayesinde yüzde 90 gibi etkileyici bir ekran - kasa oranı sunan telefon, oldukça hoş bir tasarıma sahip.

3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB depolama alanı seçenekleriyle gelen Blade V10, gücünü sekiz çekirdekli 2.1GHz hızındaki işlemcisinden alıyor. ZTE, yonga setinin hangi markaya ait olduğunu henüz paylaşmadı.

Telefonun arkasında 16MP + 5MP çift kamera kurulumu yer alıyor. Arka gövdenin hemen ortasında ise parmak izi sensörü bulunuyor. Kablosuz şarj desteğine sahip olmayan Blade V10, 3.200mAh bataryasından güç alıyor.

Blade V10’un diğer özellikleri arasında, 3.5mm kulaklık jakı, USB Type-C, Jiroskop ve Pusula yer alıyor.

Siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan telefon, kutusundan Android Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

ZTE, Blade V10'un Mart 2019’dan itibaren Çin, Avrupa ve Latin Amerika’da piyasaya sürüleceğini açıkladı. Telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı; ancak beklentiler 400 doların altında olacağı yönünde.