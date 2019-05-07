ZTE, 5G'li Üst Seviye Akıllı Telefon Axon 10 Pro'yu Satışa Sundu

ZTE, üst seviyeye konumlandırdığı yeni akıllı telefonunu Çin pazarında satışa sundu. ZTE Axon 10 Pro ve Axon 10 Pro 5G teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

ZTE’nin ilk olarak Mobil Dünya Kongresi (MWC) basın etkinliğinde duyurduğu amiral gemisi akıllı telefonlarını ilk olarak Çin’de satışa çıkardı. Axon 10 Pro’nun 6GB 128GB modeli 473 Dolar, en üst model olan 12GB RAM 256GB depolama alanlı model de 621 Dolar fiyat etiketiyle, 7 Mayıs’ta satışa çıktı.

Axon 10 Pro’nun teknik özelliklerini hatırlayacak olursak; F2FS dosya sistemini kullanan ilk Snapdragon 855 işlemcili telefon olma özelliğini taşıyan Axon 10 Pro’nun 6GB, 8GB ve 12GB RAM’li üç modeli bulunuyor. Depolama alanı olarak iki seçenek (128GB ve 256GB) var. 6.7 inç, su damlalı çentikli, maksimum Full HD+ çözünürlüğe çıkan AMOLED ekrana parmak izi gömülü. Arkada üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. 48 megapiksel ana kamera f/1.7 diyafram açıklığına sahipken, 20 megapiksel ultra geniş açılı kamera 125 derece görüş açısı sunuyor. Zoom telefoto kamera 8 megapiksel sensöre sahip. Önde de 20 megapiksel kamera mevcut.

NFC destekleyen, sesi USB-C portundan veren (kulaklık girişi yok) ve 4000 mAh bataryadan (hızlı şarj destekli) güç alan Axon 10 Pro’nun 5G modelinin ana modelden tek farkı; 5G bağlantısını desteklemesi.