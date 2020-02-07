ZTE Axon 10s Pro Tanıtıldı: Snapdragon 865 İşlemcili İlk Telefon!

ZTE geçtiğimiz saatlerde düzenlediği etkinlik sırasında Axon 10s Pro modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. İşte ZTE Axon 10s Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

ZTE Axon 10s Pro Teknik Özellikleri

Yeni modele göz attığımızda Axon 10 Pro modeline kıyasla benzer bir tasarımın ve benzer teknik özelliklerin yer aldığını görüyoruz.

Ön tarafa baktığımızda 6.47 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip AMOLED ekran görüyoruz. Bu ekranın kavisli yapı üzerine kurulu olduğunu söyleyelim. Ayrıca ekran içi parmak izi sensörü ile gelen modelde damla çentik yer alıyor. Bu çentiğin içerisinde ise 20 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bulunmakta.

Arka tarafa dönersek üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya 20 MP geniş açılı lens ve 8 MP telefoto lens eşlik ediyor.

Kaputun içerisinde de başlıkta da bahsettiğimiz gibi Snapdragon 865 işlemci yer almakta. Axon 10s Pro, bu işlemci ile tanıtılan ilk akıllı telefon oldu. 12 GB RAM (LPDDR5) ve 256 GB (UFS 3.0) depolama cihazda yer alıyor. Ayrıca daha alt seçenek olarak 6 GB / 128 GB varyantı da var.

Tüm bunları yaparken 4,000 mAh kapasitesinde bataryadan destek alan cihaz Quick Charge 4.0 teknolojisine sahip.

ZTE Axon 10s Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

ZTE, yeni modele ait fiyat ve çıkış tarihi bilgisi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Buna karşın selef model olan Axon 10 Pro yaklaşık 469 dolar fiyat etiketine sahip ve yeni model bu aralığa benzer bir noktada konumlanırsa fiyat / performans açısından sıkı bir rekabetçi olacaktır.

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