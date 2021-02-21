ZTE Axon 20 5G Ekran Altı Kamera Nasıl Çalışıyor?

Çentik tasarımına sahip bir akıllı telefon veya ön yüzünün üst kısmında küçük bir kameraya sahip akıllı telefonunuz varsa ekranınızın ne kadar önemli bir kısmını kapladığını fark etmişsinizdir. Ön kamera, modern akıllı telefonların en önemli unsurlarından bir tanesidir ancak ZTE Axon 20 5G ekran altı kamera ile ön kamerasını görünmez hale getirerek kullanıcılara daha büyük bir alan bırakıyor.

ZTE Axon 20 5G Ekran Altı Ön Kamerası Hakkında Bilinenler

Çin merkezli teknoloji şirketlerinden ZTE'nin ekran altında yer alan ön kamerası, akıllı telefon trendlerini büyük ölçüde değiştirecek bir özellik olması bekleniyor çünkü telefonun ön kısmında yer alan kameranın kapladığı alan hem kullanıcıların hem de akıllı telefon üreticilerinin gözünde en büyük sorunlarından bir tanesiydi.

Akıllı telefon üreticilerinin bazıları çentik tasarımı gibi tasarımların izinden giderek alandan tasarruf etmeye çalıştı ancak kullanıcıların beklentilerini karşılamada çok büyük bir başarı yakalayamadı. Akıllı telefon kullanıcıları, çentik tasarımından yana şikayetlerini dile getirmeye devam etti. ZTE ise ön kamerasını ekran altına yerleştirerek büyük bir yeniliğin altına imza attı.

ZTE'nin telefonunun ön kamerası, aydınlık ortamda çok üst düzey seviyede kalite sunmasa da akıllı telefon kullanıcısına oldukça normal kalitede bir fotoğraf sağlıyor. Telefonun ön kamerası ile çekilen fotoğraflar alışagelmişin dışında veya telefon kullanıcılarının büyük bir kısmını büyüleyecek kadar başarılı olmadığını belirtmek gerekiyor.

Bu telefonun f/2 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamerası bulunuyor. Axon 20 5G2nin kamerası, iyi koşullarda bile düşük kaliteli fotoğraflar sağlayabiliyor. Örneğin güneşin yüzünüze vurduğu bir alanda fotoğraf çekerseniz ışık patlayabiliyor veya size daha yumuşak tonlarda kalitesiz bir fotoğraf sağlayabiliyor.

Telefonun ön kamerası özellikle karanlık ortamlarda ayrıntıları aydınlık ortamda olduğundan daha da kötü bir şekilde gösteriyor. Kamera hakkında genel olarak iyi bir yorum yapmak en azından şimdiki hali ile mümkün değil fakat bu telefon, ekran altı kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk telefon. Akıllı telefon kullanıcılarının tahminleri, gelecekteki akıllı telefonlarda bu tür sorunların da ortadan kalkacağı yönünde.

JerryRigEverything'in oldukça kapsamlı videosu, bize ZTE'nin ekran altı ön kamera teknolojisini nasıl mümkün hale getirdiğini gösteriyor. Paylaşılan videoya göre şirket iki ekran kullandı fakat kullanıcının bunu fark etmemesi sağlandı. Normal bir akıllı telefon ekranı gibi çalışan standart 6,92 inç OLED panele sahip. Telefonun daha önceki telefonlarda olduğu gibi küçük bir deliği bulunuyor.

ZTE, akıllı telefonun geliştirilme aşamasına dair çok fazla ayrıntı vermedi fakat telefonla ilgili ayrıntılar paylaşılana kadar elimizde olan en iyi bilginin bu olduğunu biliyoruz. Peki, siz bu telefonun ön kamerası hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.