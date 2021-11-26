ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition Özellikleri ve Fiyatı: 18 GB RAM!

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni modeli sahip olduğu donanım ile dikkat çekiyor. 18 GB RAM'e sahip olan telefona ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 144Hz

Çözünürlük: 2400 x 1080 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

GPU: Adreno 660

RAM: 8 GB / 12 GB / 18 GB LPDDR5

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 1 TB UFS 3.1

Kamera: 64 MP + 64 MP + 64 MP + 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4600 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MyOS11

Fiyat: 1095 dolar (18 GB + 1 TB)

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefon 161,53 mm x 72,96 mm x 8.0 mm boyutlarında.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden alan ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, 8 GB, 12 GB ve 18 GB RAM olmak üzere üç farklı sürüm bulunuyor. Çin merkezli telefon üreticisi ZTE'nin yeni akıllı telefon modelinde 128 GB, 256 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı dahili depolama alanı seçeneği mevcut.

ZTE'nin yeni akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde 64 MP çözünürlüğünde ana kamera, 64 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde portre kamera ve 8 MP telefoto kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

4600 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 66W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu ekranın alt kısmına konumlandırılmış. USB Type-C portunun tercih edildiği telefonda 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS bulunuyor.

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