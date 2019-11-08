ZTE Blade 10 Prime ve Blade A7 Prime Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

ZTE yeni akıllı telefon modellerini Amerika'da sessiz sedasız satışa sundu. Gelin hep beraber fiyatları ile dikkat çeken iki modelin tüm teknik özelliklerine yakından bakalım.

ZTE Blade 10 Prime Özellikleri ve Fiyatı

ZTE Blade 10 Prime modeli 6.3 inçlik FHD+ ekran ile gelmekte. Gücünü Helio P60 yonga setinden alan Blade 10 Prime'da 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonun ön tarafındaki damla şeklindeki çentiğinde 16 megapiksellik kamera sensörü bulunuyor. Cihazın arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 16 MP + 5 MP.

3.200 mAh bataryadan beslenen ZTE Blade A10 Prime, 179 dolardan Amerika'da satışa sunuldu.

ZTE Blade A7 Prime Özellikleri ve Fiyatı

ZTE Blade A7 Prime, 6.09 inçlik HD+ ekrana sahip. Gücünü Helio A22 yonga setinden alan cihaz 3 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın ön tarafında bir adet 5 megapiksellik kamera sensörü bulunuyor. Arka tarafta ise bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü yer alıyor. Android 9 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan cihaz 3.200 mAh bataryadan besleniyor.

ZTE Blade A7 Prime, 99 dolardan Amerika'da satışa çıktı. Akıllı telefonların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.