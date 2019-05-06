Uygun Fiyatlı ZTE Blade A7 Tanıtıldı

ZTE, Çin'de düzenlediği lansmanda yeni akıllı telefonunu tanıttı. Ultra uygun fiyatlı Blade A7'nin tüm özelliklerini sizler için derledik.

ZTE Blade A7 Özellikleri

Damla çentikli 6 inçlik LCD ekrana sahip olan Blade A7, MediaTek'in Helio P60 işlemcisinden gücünü alıyor. Blade A7'nin çentiğinde bir adet 5 megapiksellik ön kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise yapay zeka destekli 16 megapiksellik bir kamera sensörü ve bir de LED flaş ışığı mevcut. İki farklı versiyon ile satışa çıkan Blade A7'de 2GB RAM ve 32 GB depolama seçeneğinin yanında 3GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği de bulunuyor.

3200 mAh'lık bir bataryayı üzerinde barındıran cihaz, 5V 1.5 amper standart şarj teknolojisine sahip. Blade A7, gece siyahı ve deniz mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelmekte. Cihaz ayrıca 4G teknolojisini de destekliyor.

ZTE Blade A7 Fiyatı

İki farklı varyasyonla geldiğini söylediğimiz cihazın 2GB RAM ve 32 GB depolama seçeneğine sahip olan modeli 88 dolardan, 3GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği olan modelinin de 103 dolardan Çin'de satışa çıktığı açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Sizler Blade A7 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihazın fiyatı ucuz mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!