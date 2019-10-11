ZTE Blade A7s Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

ZTE Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber bataryası ile dikkat çeken ZTE Blade A7s'nin tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

ZTE Blade A7s, 6,088 inçlik HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Gücünü MediaTek'in Helio P22 yonga setinden alan akıllı telefonda 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Blade A7s'in su damlası şeklindeki çentiğinde bir adet 5 megapiksellik kamera sensörü yer alıyor.

Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 16 megapiksel ana, 8 megapiksel süper geniş açı ve 2 megapiksel derinlik efektleri için derinlik sensörü.

Akıllı telefon 4.000 mAh bataryadan besleniyor fakat hızlı şarj teknolojisini desteklemiyor. ZTE'ye göre, cihaz tek şarj ile iki gün kullanım vaad etmekte.

ZTE Blade A7s Özellikleri ve Fiyatı

Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen ZTE Blade A7s, 18 Ekim'de Çin'de 112 dolardan satışa sunulacak. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.