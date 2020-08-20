ZTE Blade V2020 Tanıtıldı! İşte ZTE Blade V2020 Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE, Blade V2020 modelini tanıttı. Gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte ZTE firmasının yeni akıllı telefon modelinin teknik özellikleri ile fiyatı belli oldu. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen akıllı telefon modeli, fiyatı ile dikkat çekiyor. ZTE Blade V2020 özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

ZTE Blade V2020 Özellikleri

6.82 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ZTE Blade V2020, bu ekran üzerinde kullanıcılarına FullHD+ çözünürlük sunuyor. ZTE Blade V2020 modelinin IPS LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim. ZTE Blade V2020 modelinin ekranı yaklaşık 386 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Cihazın arka kısmında parmak izi okuyucu bulunuyor.

Gücünü UNISOC SC9863A işlemcisinden alan ZTE Blade V2020 modeli 128 GB depolama alanına sahip. ZTE Blade V2020 modelinin arka kısmında 16MP çözünürlüğünde ana kamera, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera yer alıyor.

ZTE Blade V2020 modeli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. ZTE firmasının yeni cihazı yalnızca uzun kullanım süresi sunmak ile kalmıyor aynı zamanda OTG kablosu ile diğer cihazları şarj etmenize olanak sağlıyor. Yani ZTE firmasının yeni chazı bir powerbank gibi kullanılabilir.

ZTE Blade V2020 Fiyatı

Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen ZTE Blade V2020, yaklaşık 130 dolar fiyat etiketine sahip. ZTE firmasının yeni akıllı telefon modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor. Cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.