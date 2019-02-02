ZTE'den ABD Yasağı Sonrasında İlk Telefon: Visible R2

Geçtiğimiz sene boyunca ABD'nin ambargosunu delmekten dolayı pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalan ve ürünlerini ABD pazarına sokamayan ZTE, en nihayetinde sorunları çözdü ve ABD için ucuz fiyatlı yeni Visible R2'yi sundu.

İran'a uyguladığı ambargodan dolayı ZTE'yi zorlu bir süreç içerisine sokan ABD, bir süre sonra şirkete uygulanan problemlerin şartlı bir şekilde kaldırılacağını belirtmişti. Şirketin yönetim kurulunu işten çıkartan ve belirli bir ceza ödemeye mahkum eden ABD, en nihayetinde ZTE ile ilgili sorunları çözmüş durumda.

ABD ambargosundan sonra ülkede ilk defa yeni bir model tanıtan ZTE'nin Verizon ağı destekli olacağı ifade edildi. 5.45 inç ekrana sahip olan Vision R2'nin 3100 mAh bataryası bulunuyor. Arka tarafında 13MP'lik ön tarafında ise 5MP'lik selfie kamerasına yer veren cihazın 2TB'a kadar SD kart destekli 16GB dahili depolaması bulunuyor.

ZTE Vision R2 Sadece 100 Dolar

Şu anda ABD pazarında satışa çıkan ZTE Vision R2'nin üst düzey olmadığını ancak yalnızca 100 dolardan satıldığını unutmamak gerekiyor. ABD pazarında yeniden aktif olacağını duyurmak adına bu tarz giriş telefonları çıkarması muhtemel olan Çinli üreticinin asıl bombası yakın zamanda gelecek diye düşünülüyor.