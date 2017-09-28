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ZTE'den Bükülebilir Telefon: ZTE Axon M

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Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil

ZTE şirketi katlanabilir ekran teknolojisine giriş yapmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Samsung Galaxy X’e göre daha farklı bir katlanabilir ekran üzerinde çalışan ZTE, yeni telefonunda bükülebilir çift ekran bulunduracak.

Full HD çift ekrana sahip ZTE Axon M, düşünülen ekran teknolojisinde çok daha farklı çalışıyor. Yan yana veya arkalı önlü kullanılabilecek iki ekranı olacak cihaz, akıllı telefon tasarımlarına farklılık getirecek gibi gözüküyor. Tam adı Axon Multy olacak cihaz dışarıya doğru bükülebilir olmasıyla da dikkat çekiyor. Çünkü şimdiye kadar hep içeriye doğru katlanabilir ekran konseptleri görmüştük.

Xiaomi’nin Mi Mix 2 modeline oranla daha büyük ekranlara sahip olan Axon M'in toplamda 6.8 inç boyutunda ve Mi Mix 2’ye göre daha kompakt olduğunu belirtmek gerekiyor. Buna ek olarak ekranlardan birisini katladığınız zaman doğal olarak ekran boyutu da ikiye bölünmüş oluyor.

Ancak bu tarzda bir telefona kullanıcıların olumlu bakacağı düşünülmüyor. Çünkü konsept görseline göre cihaz hem çok kalın hem de elde tutuşu rahat olmayacaktır. Ayrıca Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB RAM barındıracak Axon M'in 20MP arka kameraya sahip olacağı iddia ediliyor.

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ETİKETLER: akıllı telefon zte katlanabilir ekran

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