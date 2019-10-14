ZTE'den İki Yeni Telefon Geliyor: Blade V7S ve Blade 20

Weibo'da ortaya çıkan bilgilere göre Çinli üretici ZTE iki yeni telefonunu tanıtmak için gün sayıyor. ZTE Blade V7S ve Blade 20'nin görselleri sızdırılırken aynı zamanda bazı teknik özellikler de açığa çıkmış durumda.

Çinli teknoloji üreticisinin 18 Ekim'de tanıtmayı planladığı iki telefondan ZTE Blade 20'nin daha çok dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Arka tarafında kare kamera tasarımıyla iddialı olan Blade 20'nin orta segmente hitap edeceği düşünülüyor. Cihazda 6.1 inç LCD HD+ çözünürlükte ekran bulunuyor.

TENAA üzerinden aktarılan iddialara göre Blade 20'de 2GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci yer alacakken cihaz aynı zamanda 4GB RAM'den gücünü alacak. Depolama tarafında ise artırılabilir 64 GB dahili hafızasının olması bekleniyor. 4870 mAh bataryaya sahip Blade 20'nin arka tarafında 16MP+8MP+2MP olmak üzere üçlü kamera sistemi bulunacak.

ZTE Blade V7S hakkında ise çok bilgiye sahip olmasak da cihazın giriş seviyesine alternatif oluşturacağı düşünülüyor. 18 Ekim'de Çin'de tanıtılması beklenen iki yeni modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Peki ya siz yeni ZTE Blade 20'nin teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?