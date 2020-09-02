Ucuz TWS Kulaklık Arayanlar İçin Yeni Seçenek: ZTE LiveBuds

Dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonunu çıkaran ZTE, yeni kablosuz kulaklık ürünü ZTE LiveBuds’ı duyurdu. ZTE LiveBuds neler sunuyor, özellikleri neler, fiyatı ne kadar? ZTE LiveBuds hakkında her şey haberimizde.

ZTE LiveBuds TWS Kulaklık Özellikleri

ZTE’nin yeni telefonu Axon 20 5G, şu anda satışta olan tek ekran altı kameralı akıllı telefon. Şirket, aynı gün başka bir ürün daha duyurdu: ZTE LiveBuds. ZTE LiveBuds, elektronik gürültü engelleme (ENC) özellikli uygun fiyatlı bir TWS kulaklık modeli olarak karşımızda. Tasarımsal olarak, kulaklık oldukça kısa gövdeye ve silikon kulaklık uçlarına sahip. Ayrıca ZTE’nin geçen yıl çıkan diğer TWS kulaklıkları Nubia Pods ile büyük ölçüde farklı. Bununla birlikte Nubia Pods gibi LiveBuds da ZTE ve 1More’un ortak çalışmasının bir ürünü.

ZTE, kulaklıkların dokunmatik kontrolleri desteklediğini ve her kulaklığın çift mikrofona sahip olduğunu söylüyor. Her biri 4 gram ağırlığında, siyah bir kutuda geliyor ve kutusuyla birlikte 20 saate kadar pil ömrüne sahip. Bluetooth 5.0 bağlantısını desteklemesi ve IPX5 su geçirmezlik sertifikasının olması diğer özellikleri arasında.

ZTE LiveBuds TWS Kulaklık Fiyatı

ZTE LiveBuds, 199 yuan (yaklaşık 29 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu. Axon 20 5G gibi kulaklıkların global olarak çıkış yapıp yapmayacağı bilinmiyor.