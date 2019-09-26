ZTE Nubia Red Magic 3s'nin Satışa Çıkacağı Tarih Belli Oldu

ZTE'nin geçtiğimiz haftalarda IFA 2019 etkinliğinde tanıttığı yeni akıllı telefon modeli olan Nubia Red Magic 3s'nin satışa çıkacağı tarih belli oldu. Gelin hep beraber ZTE Nubia Red Magic 3s'nin teknik özelliklerine ve ne zaman satışa çıkcağına yakından bakalım.

ZTE Nubia Red Magic 3s, 6.65 inçlik ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alan akıllı telefonda 8/12GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Nubia Red Magic 3S'nin arka tarafında bir adet 48 megapiksellik kamera sensörü yer almakta.

Cihazın ön tarafında ise bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. 5.000 mAh bataryadan beslenen Nubia Red Magic 3s'de 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkan Nubia Red Magic 3s'de 3.5 MM'lik jack girişi yer alıyor.

Nubia Red Magic 3s, 16 Ekim'den itibaren ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya, Hong Kong, İsrail, Japonya, Singapur, Endonezya, Tayvan ve Macao'da 420 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı hakkında resmi bir bilgi henüz bulunmuyor.