ZTE Nubia Z20, Esnek Ekran ve 8K Video Özelliğiyle Geliyor

8 Ağustos’ta tanıtılacak olan ZTE Nubia Z20 büyük bir heyecanla bekleniyor. Markanın genel müdürü Ni Fei, Küresel Mobil İnternet Konferansı zirvesinde yeni telefonla ilgili önemli detaylar verdi.

Buna göre, Z20 esnek bir ekranla gelecek. Ancak bu ifade, bunun katlanabilir bir telefon olduğu anlamına gelmiyor ki telefonun birinci görseli de zaten bunu doğruluyor. Ancak esnek ekran ifadesi, çok daha dar çerçevelere izin veren normal camın yerine gerçek panelin kavisli olacağı anlamına geliyor.

Yaklaşan cihazın bir diğer önemli özelliği de 8K video kaydedebilme yeteneği olacak. Z20 bu özelliğiyle, şirketin Red Magic 3 modelinden sonra bu özelliğe sahip olan ikinci telefonu olacak.

Ni Fei, cep telefonlarının video üreticileri tarafından yapım aracı olarak sürekli kullanılmakta olduğunu ve Nubia'nın profesyonel derecede video kalitesini kullanıcılarına ulaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Cihazın bazı örnek çekimlerinin yanı sıra iddia edilen 20x zoom yeteneklerini de görme şansı yakaladık, bu yüzden Nubia yaklaşmakta olan telefonda güçlü bir kamera çözümü sunacak gibi görünüyor.

Z20 ile birlikte yeni bir VR (sanal gerçeklik) kulaklığı da gelecek ancak bu cihazda tam olarak hangi özelliklerin yer alacağı bilinmiyor. Gelişi dört gözle beklenen Nubia Z20, 8 Ağustos’ta tanıtılacak.