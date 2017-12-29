ZTE Yanlışlıkla Blade V9'u Paylaştı

Çin'in akıllı telefon üreticilerinden biri olan ZTE, bu sabah CES 2018 etkinliğinde tanıtacağı Blade V9 cihazını yanlışlıkla paylaştı. Bu durumdan birkaç dakika sonra ürünü web sitesinden kaldıran ZTE, cihazın teknik özelliklerinin sızdırılmasına engel olamadı. Cihaza göz gezdirdiğimizde ise orta segmentte yer alacağını anlayabiliyoruz.

TechAndroids tarafından cihazın neredeyse tüm bilgileri sızdırılmış durumda. Şirketin 18:9 ekran formatlı ilk cihazı olacak Blade V9, 5.7 inç Full HD+ çözünürlüklü ekrana sahip olacak. Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alacak olan cihazda 3GB veya 4GB RAM bulunacak. 32GB veya 64GB dahili hafızaya sahip olacak ZTE Blade V9, MicroSD kart da destekleyecek. Ayrıca cihazda 3200 mAh batarya yer alacak.

Arkada 16MP + 5MP kamera kurulumuna, önde ise tek 13MP'lik kameraya sahip olacak olan Blade V9'ım arkadaki çift kamerası derinlik algılamak üzerine yani portre modu odaklı olarak çalışacak. Bunlara ek olarak cihaz kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Blade V9'da parmak izi sensörü de yer alacak.

2018 yılının Ocak ayında düzenlenecek olan CES 2018'de tanıtılacak bu cihazın fiyatı henüz belirsizliğini koruyor. Sadece bazı iddialara göre, 300 dolar olabileceği ifade ediliyor.