ZTE Yeni Akıllı Telefonu 'Axon 10 Pro 5G'yi Tanıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, MWC 2019’un başlamasıyla birlikte yeni akıllı telefonlarını ortaya çıkarmaya başladı. Şirket, MWC 2019’da yeni akıllı telefonu Blade 10’un yanı sıra 5G özelliğine sahip yeni telefonu Axon 10 Pro 5G’yi de tanıttı.

ZTE, Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan The Axon 10 Pro 5G’nin, sahip olduğu SDX50 5G modemi sayesinde 2Gbps’lik indirme hızına ulaşabildiğini söylüyor. Ayrıca ZTE, yeni cihazında 3 kameradan oluşan arka kamera kurulumunun ve bazı yapay zeka (AI) özelliklerinin yer aldığını belirtiyor.

Telefonun tasarımına bakıldığında, ekranın üst kısmında su damlası şeklinde bir çentiğe yer verildiği görülüyor. The Axon 10 Pro 5G’nin, ekran içerisine entegre edilmiş dahili bir parmak izi sensörüne de sahip olduğu tahmin ediliyor ancak cihazın RAM’i, depolama alanı, ekran ve bağlantı özellikleri gibi diğer detayları şimdilik bilinmiyor.

Geçtiğimiz hafta Samsung 5G özellikli telefonu Galaxy S10 5G’yi tanıtmıştı. MWC 2019’da tanıtılan LG V50 ve Huawei Mate X’ten sonra şimdi de Axon 10 Pro 5G, bu etkinlikte tanıtılan 5G özellikli telefonlar arasına katılmış oldu. Axon 10 Pro 5G’nin, 2019’un ilk yarısı içerisinde Çin’de ve Avrupa’da satışa sunulacağı belirtiliyor.

Hayatımıza girmek üzere olan 5G teknolojisinin, uyumlu akıllı telefonlara 4G LTE bağlantısına göre daha istikrarlı ve daha hızlı bir bağlantı sunması bekleniyor ancak bu teknolojinin yaygınlaşması da biraz zaman alacaktır. 5G teknolojisi hakkında merak ettiklerinizi 5G Teknolojisi Neler Getirecek? başlıklı yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz.