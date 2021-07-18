Zuckerberg'in 8 Ay Boyunca Facebook Hissesi Sattığı Ortaya Çıktı

Zuckerberg Facebook hisselerini satmaya devam ediyor. 37 yaşındaki Zuckerberg, Facebook'taki hissesini %28'den yaklaşık %14'e düşürdü. Peki ya Facebook CEO'su neden düzenli olarak hisse satıyor?

Mark Zuckerberg, Kasım ayından bu yana her gün Facebook hissesi sattı ve geçen yıldan bu yana 2,8 milyar dolar değerindeki 9,4 milyon hisseyi elden çıkardı.

Forbes'a göre 37 yaşındaki Zuckerberg, şirketin Mayıs 2012'de halka arzından bu yana Facebook'taki hissesini %28'den yaklaşık %14'e düşürdü. Yıllar içinde yaptığı satışlardan toplam 2,1 milyar dolar ve son satışlardan ise -vergi sonrası- yaklaşık 200 milyon dolar kazandı.

Forbes, Zuckerberg ve 2015'te eşi Priscilla Chan ile başladığı hayırsever kuruluşu Chan Zuckerberg Initiative'in 2012'den bu yana yaklaşık 15 milyar dolar değerinde 132 milyondan fazla Facebook hissesi sattığını tahmin ediyor.

Zuckerberg, eşiyle birlikte kızları Maxima'ya yaşamları boyunca hisselerinin %99'unu eğitime ve hastalıkları iyileştirmeye adamaya söz veren bir mektup yazdıktan sonra, 2016 yılında Facebook hisselerini düzenli olarak satmaya başlamıştı.

Zuckerberg Facebook hisselerini satmaya devam ediyor

2018'de Facebook CEO'su, CZI aracılığıyla 5,3 milyar dolar değerinde hisse sattı. Kasım 2019'da Zuckerberg Facebook hisselerini satmayı bıraktı. 127 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin beşinci insanı olan Zuckerberg, 9 Kasım 2020'de hisselerini satmaya devam etti.

Forbes, bu satışların yaklaşık %90'ının CZI tarafından yapıldığını ve bu sayede toplamda tahmini 11 milyar dolarlık hisse satıldığını bildirdi. CZI'nin savunma kolu, geçen yılın sonlarında kalan 103.000 Facebook hissesinin tamamını sattı.

Bir CZI sözcüsü, satışların neden aniden duraklatıldığını ve yeniden başlatıldığını açıklamadı ancak Zuckerberg'in satışlarının, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunulan önceden belirlenmiş planlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Şirket hisselerini satmasıyla bilinen tek kişi Zuckerberg değil. Forbes'un bildirdiğine göre, Jeff Bezos yaklaşık 500 milyon dolar değerinde Amazon hissesi sattı ve şirketin 1997'deki halka arzından sonraki ilk dokuz yıl içinde şirketteki hissesini %42'den %24'e düşürdü.

Forbes, 57 yaşındaki Bezos'ın yaklaşık 27 milyar dolarlık Amazon hissesi sattığını ve geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık hisseyi elden çıkardığını bildirdi. Haziran ayında Amazon CEO'luğu görevinden ayrılan Bezos, eski eşi MacKenzie Scott'a da şirketteki hissesinin dörtte birini verdi. Amazon'daki hissesi %10'a kadar düşmüş durumda.