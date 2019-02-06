Zuckerberg, Facebook’un Dünyayı Daha İyi Bir Yer Yaptığını Düşünüyor

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, yaşanan gizlilik skandallarına rağmen Facebook’un dünyayı daha güzel bir yer yaptığını düşünüyor.

2,23 milyar kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, 15. yaş gününü kutluyor.

Bu önemli kilometre taşına ilişkin bir blog yazısı paylaşan Zuckerberg, internetin toplumları ve demokrasiyi yeniden şekillendirdiğini söyledi. İnternetin mesafeleri kısalttığını ve insanların birbirleriyle etkileşime girmesini sağladığını belirten Zuckerberg, Facebook’u internetle bir bütün olarak birleştirdiklerini dile getirdi.

Facebook İnsanları Daha Depresif Yapıyor

Facebook, 15 yıllık süre zarfında toplumda birçok olumlu ve olumsuz değişime yol açtı. İnsanlar, Facebook yokken de birbirlerine mesaj göndermenin, fotoğraf paylaşmanın ve hayatlarındaki gelişmeleri paylaşmanın bir yolunu buluyorlardı. Facebook ise aynı anda birçok özelliği bünyesinde toplayarak bu süreci marjinal olarak kolaylaştırdı. Tabii, aynı zamanda dünya üzerinde birçok olumsuz etki bıraktı.

Araştırmalar, yoğun Facebook kullanımının bilhassa yalnız insanları depresyona sürüklediğini gösteriyor. Bunun altında yatan neden ise yüz yüze iletişimin yerini, sanal ortamda kurulan ilişkilerin alması.

Şiddet Propagandaları

Facebook, son dönemde kutuplaştırıcı propagandaları yaymak için sıkça kullanılan bir platform haline geldi.

Geçtiğimiz yıl, The New York Times gazetesi, Myanmar ordusu üyeleri tarafından ülkedeki Müslüman toplulukları hedef alan çevrimiçi bir propaganda kampanyası başlattığını ve bunun sonucunda binlerce insanın katledildiğini aktarmıştı.

Aynı haberde, Facebook’taki kampanyaların, sayfaların ve haberlerin yaşanan şiddet olaylarında merkezi bir rol oynadığı da belirtilmişti.

Gizlilik Skandalları

Aradan geçen zamanda sayısız dönüm noktası yaşayan ABD’li şirket, son dönemde internet dünyasını sarsan gizlilik skandallarının kalbinde yer alıyor. Tabii ki, akla ilk olarak geçtiğimiz yıl patlak veren Cambridge Analytica olayı geliyor.

Donald Trump ve Brexit kampanyalarını yöneten Londra merkezli politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın, 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini uygunsuzca alarak psikografik yöntemlerle ileri propaganda teknikleri uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından ABD Senatosu'na ifade veren Zuckerberg, veri sızıntısını engellemek için yeteri kadar mücadele etmediklerini söyleyerek, “Bu benim hatamdı ve özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya devini çevreleyen tek gizlilik skandalı bu değil. Son olarak şirketin, Facebook Research adlı bir uygulama aracılığıyla kullanıcıların telefon aktivitelerini ve internet geçmişlerini elde ettiği belirlenmişti.

Zuckerberg kaleme aldığı 15. yıl yazısında, Facebook’a yönelik eleştirilerin abartıldığını düşünüyor. Facebook’un dünyayı daha iyi bir yer yaptığını söyleyen Zuckerberg, platformun eksikliklerini ele alma konusunda diğer insanlardan farklı düşünüyor olsa gerek.