Zuckerberg'in Eski Arkadaşından Bomba Facebook İddiası

Dünyanın en büyük sosyal medya platformların biri olan Facebook, son zamanlarda sahte hesaplar ile gündeme geliyordu. Bugün ise Facebook'un sahte hesaplar sorununu yanlış değerlendirdiği ve kullanıcılarının %50'ye varan oranda sahte olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

İddianın sahibinin kim olduğunu duyunca sizler de bizim gibi şaşıracaksınız: İddianın sahibi Mark Zuckerberg'in Harvard Üniversitesi'nden arkadaşı Aaron Greenspan. Ortaya atılan iddianın neden dile getirildiği henüz bilinmiyor; ancak Aaron Greenspan ve Mark Zuckerberg erken dönemlerde Facebook prototiplerinden birini ortaklaşa geliştirmişlerdi.

Aaron Greenspan'ın liderliğinde bağımsız araştırmacılardan oluşan PlainSite ismindeki grup 70 sayfalık raporda ise Facebook'un kurucusu Mark Zukerberg'in şirketin yatırımcılarını yanılttığını öne sürülerek, iddialara yenileri eklenmişti. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, “Facebook, sahte hesaplar problemi hakkında kamuoyuna öteden beri yalan söylüyor. Sahte hesapların network'ün yüzde 50'sini geçmiş olması gayet mümkün. Facebook birçok ölçümünü yayınlamayı durdurdu. Çünkü bu ölçümler birbirleriyle çelişiyor ve hatta uydurma. Şirket kendi ürünü üzerindeki kontrolünü kaybetti" denildi.

Sizler ortaya atılan iddia hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook'un %50'si sahte kullanıcılarla mı dolu? Bizlere görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın!

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