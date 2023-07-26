Zuckerberg'den Musk'a Göndermeli Paylaşım: Mavi Kuşak Almayı Başardı!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, son zamanlarda teknoloji dünyasındaki rakibi Elon Musk'a gözdağı verdiği için gündemde. Aralarındaki kafes dövüşü muhabbetinin ardından Zuckerberg çalışmalara hız vermiş gibi görünüyor.

Brezilya jiu-jitsusunda artık mavi kuşak sahibi olan Zuckerberg, dövüş ve yaşam konusunda kendisine değerli dersler veren eğitmeni Dave Camarillo'ya şükranlarını sundu.

Zuckerberg'in yeni kuşağıyla ilgili sosyal medya duyurusu, Musk'la olası bir dövüşe hazırlandığı yorumlarına yol açtı.

Zuckerberg ile Musk Arasında Kafes Dövüşü Gerçekleşecek mi?

Zuckerberg, Covid-19 salgını sırasında Brezilya jiu-jitsu sporuna başlamış ve Guerrilla Jiu Jitsu takımıyla antrenman yaparak Kaliforniya'daki bir turnuvada madalya kazanmıştı.

İki milyarder arasındaki rekabet, Musk'ın Zuckerberg'i suçlamasıyla giderek büyüdü ve şaka yollu bir kafes dövüşü yapmayı kabul ettikleri için insanların da odaklarını bu iki isme yöneltmelerine yol açtı.

İkili arasında gerçek bir kafes dövüşünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz olsa da Zuckerberg gerekli mesajı iletmiş gibi görünüyor.