Zula Süper Lig'in Şampiyonu Galatasaray E-Spor Oldu

Toplam 200 bin TL ödül havuzuna sahip Zula Süper Lig’in final mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray E-spor ile 1907 Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf sarı kırmızılılar oldu.

15 Şubat tarihinde başlayan Zula Süper Ligi, 4 Mayıs Cumartesi - 5 Mayıs Pazar günü, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi.

200 bin TL ödül havuzuna sahip ligin 3. sezonunda 10 takım birbiriyle yarıştı. Ligin düğümünün çözüleceği yarı final ilk maçında Ice, Ozon’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray E-spor ile Gamers of Future arasındaki mücadele ise sarı kırmızılıların 2-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Diğer yarı final karşılaşmasında 1907 Fenerbahçe ile Mod-Z takımları kozlarını paylaştı. 1907 Fenerbahçe adını 2-1’lik galibiyetle finale yazdırdı ve Galatasaray E-Spor’un rakibi oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf 3-0’lık skor ile Galatasaray E-spor oldu. Kupayı kaldıran sarı kırmızılı ekibin oyuncuları, büyük bir sevinç yaşadı.

Ligin şampiyonu Galatasaray E-spor ekibini tebrik eden InGame Group CEO’su Alpay Alptekin, Türkiye’de e-spora ilginin her geçen gün arttığını, yakın bir gelecekte de en sevilen spor dalı futbolu da geride bırakarak ilk sıraya yükseleceğini söyledi.

“Yüzde 100 yerli bir oyun şirketi olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyor ve Türkiye’de e-sporun en sağlıklı şekilde gelişmesi için çalışıyoruz” diyen Alptekin, e-spor’a olan desteklerinin her zaman devam edeceğini vurguladı.