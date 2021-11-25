Zynga, Yerli Oyun Şirketi Zerosum'u Satın Aldı

Zynga, Zerosum'u satın aldığını duyurdu. ABD'li mobil oyun devi Zynga, bir yerli oyun şirketini daha bünyesine kattı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Umut İsmetoğlu ve Hasan Burak Demir’in mobil oyun şirketi Zerosum, dünyanın önde gelen oyun gruplarından ABD'li Zynga tarafından satın alındı.

37 kişilik bir ekibe sahip olan yerli firma, Barista Life oyunu ile ABD dahil 42 ülkede en çok indirilenler listesine girmeyi başarmıştı.

Zynga, Zerosum'u satın aldığını duyurdu

Genç girişimciler Umut İsmetoğlu ve Hasan Burak Demir’in 2019’da başlattığı Zerosum, mobil oyun devi Zynga ve Rollic Games ortaklığıyla el değiştirdi. 24 yaşındaki Umut İsmetoğlu, uygulama marketlerinde en çok indirilenler arasında yer bulan Barista Life gibi çok sevilen yeni oyunlar için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Zerosum CEO’su İsmetoğlu, Zynga'nın satın alma sürecine ilişkin, "Birçok firmadan teklif aldık ama dünyada mobil oyun şirketleri arasında en iyilerinden biri olan Zynga ve Rollic Games ile görüşmelerimiz olumlu geçti. Zynga grubunun bize katacağı çok şey olacak. Bu grup oyun işini çok iyi bilmesinin yanı sıra sektörde son yıllarda önemi çok artan gelişmiş veriye de sahip." dedi.

Birkaç dakika içerisinde oynanabilen oyunlar yapmak istediklerini dile getiren Zerosum CEO'su, pandemi sürecini de avantaja çevirmeye başardıklarını dile getirdi.

"Geçen sene Zerosum’ın geliştirdiği Barista Life oyunu uygulama marketlerinde ABD'de dördüncü sırada listelendi. 45 ülkede de ilk beşte sıralandı. Barista Life dışında da yoğun ilgi karşılanan birçok oyunumuz da var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yetişmiş oyun geliştiricilerini ekiplerine katarak büyümek istediklerini dile getiren İsmetoğlu, "İyi bir oyunun tekniğinin, tasarımının ve ürün dizaynının çok iyi olması gerekiyor. Bu yaklaşımla Türkiye’de mobil oyun geliştirmek isteyen genç ve yetenekli yeni arkadaşlarımızı da ekibimize katarak daha da büyümek istiyoruz." dedi.

Umut İsmetoğlu ve Hasan Burak Demir açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: