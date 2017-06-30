Haberiniz Dışında Yapılan Aboneliklerde Paranız İade Olacak

İçerik, müzik, melodi gibi tanımlanan katma değerli servislere, istek dışı yapılan aboneliklerde kesilen ücretler iade edilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın açıklamasına göre, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda BTK, yeni bir düzenlemeye gidiyor. İnternet üzerinden yapılan yanlışlıkla bir tıklama sonucu, kullanıcıların isteği dışında yapılan aboneliklerin önüne geçilecek.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, bu kapsamdaki elektronik haberleşme hizmetlerine abonelik veya tekil içerik satın almaya ilişkin tüm süreçlerde, şeffaflığın sağlanmasına yönelik düzenleme geliyor. Bakan Arslan, özellikle internetten yapılan satın alımlarda vatandaşın istem dışı aboneliğe geçirilmesine ilişkin, gelen şikayetlerin işletmeci tarafından çözüme kavuşturulması, üçüncü taraflara yönlendirilmemesi için kurallar belirlendiğini belirtti.

Hattınızı Katma Değerli Hizmetlere Kapatabileceksiniz

Ücret ve hizmet koşulları gibi konularda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve abone tarafından onay alınması konusunda sorumluluğun işletme sahibinde olduğunu vurgulayan Arslan, SMS, web, wap ya da sesli yanıt sistemleri gibi kanallarla yapılan işlemlerde, ücret ve hizmetin kapsamına ilişkin bilgilendirme sonrası belirlenen usullerle aboneden onay alınacağını dile getirdi.

Yeni düzenleme uygulamaya geçtiğinde, hattınızı katma değerli hizmetlere kapatmak için çağrı merkezini arayabilecek veya işletmeciye yazılı başvuru yapabileceksiniz.

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