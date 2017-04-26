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Hacker, 250 IŞİD Twitter Hesabını Pornografik İçeriklerle Trolledi

Hacker, 250 IŞİD Twitter Hesabını Pornografik İçeriklerle Trolledi

IŞİD, kanlı eylemleriyle bütün dünyanın tepkisini üzerine toplarken siber dünyada da hacker grupları tepkilerini IŞİD ile bağlantılı kişilerin Twitter gibi sosyal medya platformlarında sahip oldukları hesapları ele geçirerek gösteriyorlar. İşte bu hackerlardan bir tanesi olan WauchulaGhost son hack dalgasında IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 250 civarında Twitter hesabını hedef aldı. Bu girişiminde başarılı olan WauchulaGhost ele geçirdiği hesapların profil fooğraflarını değiştirip hesaplardan pornografik içerik paylaşımı yaptı.

WauchulaGhost'un son eylemi IŞİD'i hedef aldığı ilk eylem de değildi. Geçtiğimiz sene de 500 civarında IŞİD hesabını ele geçiren WauchulaGhost, Orlando'da bir gece kulübüne düzenlenen IŞİD saldırısının ardından IŞİD hesaplarını eşcinsel örgütlerini destekleyen mesajlarla süslemişti. Yeni saldırıda da benzer bir yol izleniyor ve eşcinsel içerikli pornografik paylaşımlar yapılıyor.

WauchulaGhost, hesapları ele geçirmenin yanısıra IŞİD üyelerine ait telefon numaralarına, IP adreslerine ve farklı bilgilere eriştiğini iddia ediyor.

WauchulaGhost, son Amerikan seçimlerinden sonra yeni Amerikan başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını güvenlik açısından kontrol etmiş ve bazı açıklar keşfetmişti.

IŞİD'i Destekleyen Hacklerlar 20 Yıla Mahkum Edildiler!

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Yazar: - 26.04.2017

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