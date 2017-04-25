Hack Piyasası Açıklandı: İşte Bu Paraya Hacker Olunmaz Dedirten Fiyatlar

“Gel vatandaş gel! Sizin için Hackledik, taze taze bilgiler bunlar! Kart bilgisi 50 cent, banka bilgisi 1 dolar..” Uluslararası ağ güvenlik sistemleri şirketi Fortinet’in araştırmasına göre, hackelenen bilgilerin piyasası, yarım dolara kadar düşmüş durumda.

Dünya çapında ortalama olarak, kart numaralarının bilgisi 0.5 dolar, kimlik bilgileri 1 dolar, sağlık bilgileri de 10-20 dolar aralığında satılıyor. Tabi bu sektöründe kendine göre fiyat oynamaları mevcut. Örneğin; kart bilgileri içerisinde pin şifresi de varsa fiyat 2.5 dolara kadar yükselebiliyor. Piyasanın en kelepiriyse e-posta hesapları. Bir e-posta hesabının ortalama değeri 0.0003 dolara kadar iniyor.

Anlaşılan o ki hackerlık piyasası da çökmüş azizim.. Yapmayın çocuklar bu paralara kötü yola düşmeye değmez, alnınızın akıyla çalışın daha iyi. Olcaksanız da Bogachev abiniz gibi olun şanınız yürüsün.

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